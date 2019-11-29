В памяти великой коллеги Нины Кузьминичны Асанова

28 ноября 2019 года не стало Нины Кузьминичны Асановой.

От имени Итальянского Института микропсихоанализа выражаем искренние соболезнования. Это огромная утрата не только для Психоанализа в Российской Федерации но и для Международного профессионального сообщества в целом.



Врач-психиатр, психоаналитик, профессор и декан факультета психоанализа Университета психоанализа в Москве, руководитель Клинического центра психического развития и психоаналитических исследований детей, подростков и взрослых, член IPA, обучающий психоаналитик и супервизор член московской психоаналитической группы. Тринадцатого октября этого года стала почетным членом Итальянского Института Психоанализа, в знак признания за активное развитие микропсихоанализа в России. Нина Кузьминична Асанова вместе с Московским Институтом Психоанализа заботилась о распространении микропсихоаналитичечкой техники в России. Непосредственно при ее участии и благодаря ректору МИП Л. Сурату была издана знаковая книга «Основы Микропсихоанализа. Продолжение идей Фрейда». И несколько книг ещё ждут издания, выполненные под ее редакцией: «Психобиологичечкое отношение мать-плод (Пелуффо)», «Творчество и благополучие (Лизек, Гарилио).

Активное сотрудничество с МИП-ом продолжается с 19 ноября 2015 по сей день. Совместные конференции, обмен практическим опытом, курсы повышения квалификации позволили обогатить, как профессиональный опыт специалистов наших стран, так и установить тёплые человеческие отношения между нашими Институтами. За эти четыре года сформирован прочный фундамент для дальнейшего развития и взаимодействия. Многое уже сделано, а также многое ещё предстоит осуществить.

Нина Кузьминична Асанова внесла огромный вклад в развитие истории Психоанализа и Микропсихоанализа в России, что заслуживает глубоко уважения и доброй памяти.

Директор ИИМ-а

Луиджи Бальдари

Руководитель дисциплины Основы микропсихоанализа в МИП-е

Бруна Марци