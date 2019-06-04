Инстинкт попытки

Елена Шишкина

«Tramite» – выход за пределы…

Не так давно, мне посчастливилось присутствовать на презентации книги «Основы микропсихоанализа. Продолжение идей Фрейда»[i], где мне очень отозвалась одна из озвученных идей. Это было небольшое повествование о «связующем звене»/«tramite» (Итальянское слово «tramite» -связывающее звено происходит от латинского и означает «выход за пределы») и влиянии динамики «инстинкта попытки» на возможности самореализации в жизни человека.

Я могу сказать что данная идея оказалась мне очень близка.

В процессе своего развития человек впитывает, а в последствии воспроизводит в жизни опыт, полученный от родителей, бабушек, дедушек. Это своего рода филогенетическое наследие наших предков, переданное нам на психическом уровне. Их дар будущим поколениям! Именно дар, с позиции «Мне помогло это выжить и тебе поможет». Их жизненный опыт, навыки выживания, их победы и поражения, страхи и тревоги – все это передается из поколения в поколение что-то в виде семейных историй и легенд, но по большей части бессознательно, в поведенческих актах, эмоциональных откликах, которые ребенок усваивает и в дальнейшем реализует/повторяет в своей жизни. Это – невидимая нить, связующая поколения родственников.

В каждом роду есть свои травмы, паттерны поведения, повторяющиеся сценарии. Доктор С.Фанти[ii], итальянский психоаналитик, психиатр, основатель микропсихоанализа, в своей концепции попытки, говорит о наличии в жизни человека «инстинкта попытки», который реализует человек, сам того не ведая, на протяжении всей своей жизни. Эти попытки есть бессознательное повторение филогенетической/межпоколенческой травмы и поиск ее решения.

Неразрешенные проблемы, требующие осознания и проработки, но так и не нашедшие выхода в предыдущем поколении, проявляются в каждом последующем. Мы можем наблюдать такое навязчивое повторение, проводя исследование генеалогического древа, составляя генограмму семьи. Часто, это повторяющиеся сценарии, заставляющие переживать чувство тревоги и страха, болезненные и неприятные ситуации. Эти повторения могут быть попытками, способствующими выживанию, либо вести к гибели.

«Инстинкт попытки» – есть механизм, способствующий развитию и изменениям в жизни человека. Всю свою жизнь человек продолжает совершать попытки, однако их позитивная динамика зависит от степени проработки личных травм. Только в случае проработки человек способен выстраивать «связующее звено»/«tramite», привлекать динамику изменений в свою жизнь.

Проработав травму, человек способен увидеть альтернативу, варианты решений в любой ситуации, а не только саму проблему. Он способен смотреть в перспективу, в будущее. И в данном случае инстинкт попытки – работает как динамический призыв к действию, к жизни, необходимость найти ответы на вопросы, решение. Потребность самовыражения, вдохновляющая на поиск путей реализации своих идей, поиск «tramite».

https://chancefund.ru/articles/tramite-veter-peremen

[i] Основы микропсихоанализа. Продолжение идей Фрейда / Под ред. Н. К. Асановой. – М.: Когито-Центр, 2018. – 466 с. (Микропсихоанализ)

[ii] Фанти С. Микропсихоанализ. Перевод с итальянского Н.Н. Шостаковой. Научный редактор Бруна Марци. Москва, 1995г. 352 с.

Елена Шишкина – психолог. Живет и работает в Москве. Работает преподавателем В Московском Институте Психооанализа (как преподаватель, курирует научную деятельность студентов). Участвовала в программе повышения квалификации, организованной Istituto Italiano di Micropsicoanalisi в городе Бергамо. Елена занимается частной практикой и является волонтером благотворительного фонда “Шанс” .

[1] Основы микропсихоанализа. Продолжение идей Фрейда / Под ред. Н. К. Асановой. – М.: Когито-Центр, 2018. – 466 с. (Микропсихоанализ) [1] Фанти С. Микропсихоанализ. Перевод с итальянского Н.Н. Шостаковой. Научный редактор Бруна Марци. Москва, 1995г. 352 с.

Елена Шишкина – психолог. Живет и работает в Москве. Работает преподавателем В Московском Институте Психооанализа (как преподаватель, курирует научную деятельность студентов). Участвовала в программе повышения квалификации, организованной Istituto Italiano di Micropsicoanalisi в городе Бергамо. Елена занимается частной практикой и является волонтером благотворительного фонда “Шанс” .