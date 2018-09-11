НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МИКРОПСИХОАНАЛИЗ: ТЕХНИКА И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

С 5 ПО 10 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

Адрес: Bergamo Science Center

Viale Papa Giovanni XXIII, 57 Bergamo

Итальянский Институт Микропсихоанализа в сотрудничестве с Московским Институтом Психоанализа организует Научную-практическую Конференцию по теме «МИКРОПСИХОАНАЛИЗ: ТЕХНИКА И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Конференция проводится в Италии в городе: Бергамо с 5 по 10 ноября 2018 года.

Конференция состоит из 26 астрономических часов, распределенных в 8 трехчасовых и четырехчасовых семинаров, проведенных преподавателями итальянского и швейцарского институтов микропсихоанализа. Конференция будет иметь практический характер: каждый докладчик будет трактовать клинический случай, страдавший определенным синдромом (невротического, пограничного и психотического типа) с употреблением длинных сеансов, анализа сновидений в длинных сеансах, и технических инструментов микропсихоанализа (фотографии, планы домов и генеалогическое древо).

Программа:

05.11 Первая половина дня свободна для культурной программы

05.11 (с 14.30 по 18.30) преподаватель русскоговорящий Бруна Марци

Техника анализа сновидения пациентки истерички в длинных сеансах

06.11 (с 9.30 по 12.30) преподаватель Даниела Вигьня (перевод с итальянского)

Анализ ребенка, страдавшего синдромом Аспергера: взаимоотношения с матерю

06.11 (с 14.30 по 17.30) преподаватель Даниела Маренко (перевод с итальянского)

Техника анализа подростка, страдавшего анорексией, с помощью изучения фотографий и сновидений

07.11 Целый день свободный для культурной программы

08.11 (с 9.30 по 12.30) преподаватель Мануела Тартари (перевод с итальянского)

Филогенетическая травма и техника изучения генеалогического древа

08.11 (с 14.30 по 17.30) преподаватель Даниела Гаригле (перевод с итальянского)

Травма и стрессоустойчивость

09.11 Первая половина дня свободна для культурной программы

09.11 (с 14.30 по 18.30) преподаватель Даниел Лизек (перевод с итальянского)

Техника анализа пациента, страдавшего психосоматическим синдромом

11 (с 9.30 по 12.30) преподаватель Джоя Марци (перевод с итальянского)

Панические атаки: от диагноза до микропсихоаналитического лечения

10.11 (с 14.30 по 18.30) преподаватель Луиджи Бальдари (перевод с итальянского)

Терапия больных с пограничным и психотическим синдромами

ДОКЛАДЧИКИ

Бруна Марци

Доктор психологических наук, психоаналитик, итальянский русскоговорящий специалист, действительный член Международного общества микропсихоанализа, супервизор, тренинговый член Итальянского института микропсихоанализа.

Даниела Вигна

Доктор психологических наук, психоаналитик, заведующий кафедрой динамической психологии Туринского университета, действующий член Международного общества микропсихоанализа, супервизор, тренинговый член Итальянского института микропсихоанализа.

Даниела Маренко

Доктор педагогических наук, доктор психологических наук, психотерапевт, клинический психолог в детском неврологическом отделении государственного учреждения г. Кунео, действительный член Международного Общества микропсихоанализа и Итальянского Института микропсихоанализа.

Мануэла Тартари

Доктор психологических наук, психоаналитик и антрополог, действующий член Международного микропсихоаналитического общества, супервизор, тренинговый член Итальянского института микропсихоанализа.

Даниела Гариглио

Доктор психологических наук, психоаналитик, действительный член Международного общества микропсихоанализа, супервизор, тренинговый член Итальянского института микропсихоанализа.







Даниел Лизек

Доктор, психоаналитик, директор Швейцаркого института микропсихоанализа, супервизор, тренинговый член Международного общества микропсихоанализа, член Европейской психоаналитической федерации и Страсбургской школы (FEDEPSI), член Международного общества психопатологии выражения и арт-терапии (SIPE).

Джоя Марци

Доктор, психиатр, психоаналитик, начальник учреждения по расстройствам пищевого поведения, действующий член Международного микропсихоаналитического общества, супервизор, тренинговый член Итальянского института микропсихоанализа.

Луиджи Бальдари

Доктор, психиатр, руководитель государственного психотерапевтического отделения г. Мессина, действительный член Международного Общества микропсихоанализа, тренинговый психоаналитик Итальянского Института микропсихоанализа, Директор Итальянского института микропсихоанализа, действительный член Ассоциации Койраг-а, преподаватель психиатрии в курсе переподготовки Медицинского института г. Мессина, доцент психологического и педагогического развития в Университете г. Мессина.

Кому предназначается конференция

Конференция рекомендована в качестве повышения квалификации психотерапевтов, практикующих психологов, слушателей трехгодичного курса по психоанализу, психоаналитической психотерапии и психоаналитического консультирования Московского института психоанализа.

По окончании конференции слушатели получат сертификат о повышении квалификации, выданный Итальянским Институтом Микропсихоанализа.

Как записаться и стоимость обучения

Чтобы подписаться на курс, свяжитесь с Ириной Викторовной Огар из отдела дополнительного образования dpo@inpsycho.ru

Число слушателей ограничено: 30 человек

Культурная программа

Бергамо верхний город

Бергамкий Собор Великой Марии

Миланский Собор

Милан «Ченаколо» Леонардо Да Винчи

Милан Замок Сфорца

Предлагаются следующие экскурсии и мероприятия

05.11 (с 9.30 по 12.30) Старый город (Верхний город) Бергамо

07.11 (с 9.30 по 12.30) Экскурсия в Милан: Миланский Собор, Ченаколо и Замок Сфорца

09.11 (с 9.20 по 12.30) Новый город (Нижний город) Бергамо и Музей Академия Каррара

10.11 (в 20.00) Ужин в типичном ресторане города Бергамо: Osteria del Borgo Via San Lazzaro