Основы Микропсихоанализа: продолжение идей Фрейда Руководитель курса: Бруна Марци

Психоаналитик, итальянский русскоговорящий специалист, доктор психологических наук, действующий член Международного Микропсихоаналитического Общества, супервизор, дидактический член Итальянского Института Микропсихоанализа.
Микропсихоанализ – это метод психологического исследования, в основе которого лежит фрейдовский психоанализ. Он воспринимает самые главные принципы и техники классического психоанализа и интегрирует их с оригинальными инновациями, от которых происходит его название. Как известно, психоанализ является исследовательским методом, позволяющим человеку познать ту часть своей психики на которой сложно в обыденной жизни сконцентрировать внимание, но бессознательная часть которой руководит его мыслями, желаниями и поведением.
З. Фрейд пришел к данному открытию при помощи метода свободных ассоциаций, благодаря которому стало возможным разрешать конфликты между бессознательными частями психического аппарата и сознанием, иначе говоря, стало возможным разрешать конфликты провоцирующие развитие психоневрозов.
Психический баланс человека – результат многочисленных событий, попыток, влечений, социальных и религиозных запретов, бессознательных и сознательных требований и желаний. Довольно часто в основе данных динамических процессов лежат, незнакомые самому человеку, онтогенетические и филогенетические факторы. Изучение микрофакторов бессознательного конфликта между филогенетическими и онтогенетическими элементами – это одна из главных задач микропсихоанализа – процесса исследования микродеталей психики.
Говоря о сравнении психоанализа и микропсихоанализа, можно привести пример соотношения таких наук, как биология и микробиология, физика и микрофизика. В целом, можно сказать, что главным предметом микропсихоаналитического исследования являются микро-детали, в которых концентрируется и скрывается аффект.
В то время, как психоанализ считает бессознательное конечным пределом, микропсихоанализ идет дальше в изучении его проявлений и достигает энергетиковлеченческих основ психики человека.
Основателем микропсихоанализа является Сильвио Фанти, швейцарский врач психиатр, психоаналитик, который в 1953 году впервые предложил увеличить продолжительность ежедневных сессий (с 50 минут до трех часов). Данное основное изменение повлекло за собой все остальные технические нововведения, теоретические открытия и понятия.
Можно сказать, что Фанти шел против течения: когда все психоаналитические общества начинали сокращать частоту сессий, он продолжал работать по правилам Фрейда, который принимал своих пациентов 6 раз в неделю, и одновременно увеличивал продолжительность сессий.
Он сам рассказывает в своей книге «Le mariage», что решение было принято когда к нему обратился бизнесмен, желающий заниматься психоанализом, но у него было только 6 свободных недель. Впервые они стали заниматься ежедневно по 2-3 часа, получив при этом неожиданно потрясающий результат. В 1987 году C. Фанти в книге «Le mariage» писал: «Я согласен с тем, что мой метод занимает пол дня анализируемого на протяжении нескольких месяцев, но он не блокирует его годами, занимаясь при этом короткими сессиями» и далее «20 лет назад я говорил, что трехчасовая сессия стоит двадцати 45-ти минутных сессий; я ошибался, потом я говорил, что одна трехчасовая сессия стоит ста 45-ти минутных сессий, но я опять ошибался; длинные и почти ежедневные сеансы не имеют права на сравнение, так как то, что анализируемый открывает после второго часа никогда не сможет быть открыто и после тысячи 45-ти минутных сессий».
Двадцать лет спустя, в 1973, было основано Международное Общество Микропсихоанализа в Швейцарии, почетным председателем которого был избран Сильвио Фанти. В свою очередь, итальянский психолог, психоаналитик Никола Пелуффо начал практиковать микропсихоанализ в Италии в 70-х годах, и в 1983 в Турине был открыт Итальянский Институт Микропсихоанализа.
О программе:
Курс рекомендован в качестве повышения квалификации психологов, психотерапевтов, слушателей и выпуcкников факультета психоанализа, студентов-психологов и практикующих психологов, студентов Московского института психоанализа, обучающихся на факультете психологии и факультете коррекционной педагогики и специальной психологии по программам бакалавриата, специалитета, по магистерским программам и в аспирантуре, а также для всех, кто интересуется психоанализом, хочет познать себя (разобраться в сознательных и бессознательных механизмах психики, которые определяют поведение человека).
Программа разделена на два модуля. Первый модуль проводится в феврале 2016 года. Занятия состоятся с 13 февраля по 28 февраля 2016. Второй модуль проводится в апреле 2016 года, с 9 по 24 апреля. Форма обучения по выходным дням (суббота-воскресенье) с 11 до 17 (всего 72 академических часа).
Процесс обучения состоит из теоретических/аудиторных и практических занятий. На теоретических занятиях слушатели получат возможность ознакомиться с теорией классического психоанализа, с его главными понятиями, с основными открытиями и методологическими инновациями микропсихоанализа. Этот подход обучения объясняется тем, что микропсихоанализ является продолжением и углублением работ Фрейда и для правильного подхода нужно ознакомиться с его идеями.
На практических занятиях преподаватели будут обсуждать клинические случая при помощью материала длинных сессий: ассоциаций клиентов и вмешательств психоаналитика. Они будут также демонстрировать использование технических инструментов микропсихоанализа за зеркалом Гезелла.
Тем не менее стоит напомнить, что как и для психоанализа так и для микропсихоанализа, самый хороший способ для правильного и настоящего понимания психических процессов – это личный анализ.
В конце обучения слушателям выдается сертификат выданный Итальянским Институтом Микропсихоанализа. Если слушатели будут присутствовать только на первом модуль, то им выдается удостоверение участия на индивидуальных лекциях. У слушателей данного обучения, желающих получить микропсихоаналитический тренинг, будет возможность обращаться к руководителю курса, доктору Бруне Марци.
Выпускники Московского Института Психоанализа, после завершения данного курса повышения квалификации и при окончании личного микропсихоанализа имеют преимущества при вступлении в Международное Общество Микропсихоанализа с целью дальнейшего профессионального развития.