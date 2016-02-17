Основы Микропсихоанализа: продолжение идей Фрейда Руководитель курса: Бруна Марци

Докладчик: Бруна Марци – психоаналитик, итальянский русскоговорящий специалист, доктор психологических наук, деийствующиий член Международного Микропсихоаналитического Общества, супервизор, дидактическиий член Итальянскогого Института Микропсихоанализа.

Психоаналитик, итальянский русскоговорящий специалист, доктор психологических наук, действующий член Международного Микропсихоаналитического Общества, супервизор, дидактический член Итальянского Института Микропсихоанализа.

Микропсихоанализ – это метод психологического исследования, в основе которого лежит фрейдовский психоанализ. Он воспринимает самые главные принципы и техники классического психоанализа и интегрирует их с оригинальными инновациями, от которых происходит его название. Как известно, психоанализ является исследовательским методом, позволяющим человеку познать ту часть своей психики на которой сложно в обыденной жизни сконцентрировать внимание, но бессознательная часть которой руководит его мыслями, желаниями и поведением.

З. Фрейд пришел к данному открытию при помощи метода свободных ассоциаций, благодаря которому стало возможным разрешать конфликты между бессознательными частями психического аппарата и сознанием, иначе говоря, стало возможным разрешать конфликты провоцирующие развитие психоневрозов.

Психический баланс человека – результат многочисленных событий, попыток, влечений, социальных и религиозных запретов, бессознательных и сознательных требований и желаний. Довольно часто в основе данных динамических процессов лежат, незнакомые самому человеку, онтогенетические и филогенетические факторы. Изучение микрофакторов бессознательного конфликта между филогенетическими и онтогенетическими элементами – это одна из главных задач микропсихоанализа – процесса исследования микродеталей психики.

Говоря о сравнении психоанализа и микропсихоанализа, можно привести пример соотношения таких наук, как биология и микробиология, физика и микрофизика. В целом, можно сказать, что главным предметом микропсихоаналитического исследования являются микро-детали, в которых концентрируется и скрывается аффект.

В то время, как психоанализ считает бессознательное конечным пределом, микропсихоанализ идет дальше в изучении его проявлений и достигает энергетиковлеченческих основ психики человека.

Основателем микропсихоанализа является Сильвио Фанти, швейцарский врач психиатр, психоаналитик, который в 1953 году впервые предложил увеличить продолжительность ежедневных сессий (с 50 минут до трех часов). Данное основное изменение повлекло за собой все остальные технические нововведения, теоретические открытия и понятия.

Можно сказать, что Фанти шел против течения: когда все психоаналитические общества начинали сокращать частоту сессий, он продолжал работать по правилам Фрейда, который принимал своих пациентов 6 раз в неделю, и одновременно увеличивал продолжительность сессий.

Он сам рассказывает в своей книге «Le mariage», что решение было принято когда к нему обратился бизнесмен, желающий заниматься психоанализом, но у него было только 6 свободных недель. Впервые они стали заниматься ежедневно по 2-3 часа, получив при этом неожиданно потрясающий результат. В 1987 году C. Фанти в книге «Le mariage» писал: «Я согласен с тем, что мой метод занимает пол дня анализируемого на протяжении нескольких месяцев, но он не блокирует его годами, занимаясь при этом короткими сессиями» и далее «20 лет назад я говорил, что трехчасовая сессия стоит двадцати 45-ти минутных сессий; я ошибался, потом я говорил, что одна трехчасовая сессия стоит ста 45-ти минутных сессий, но я опять ошибался; длинные и почти ежедневные сеансы не имеют права на сравнение, так как то, что анализируемый открывает после второго часа никогда не сможет быть открыто и после тысячи 45-ти минутных сессий».

Двадцать лет спустя, в 1973, было основано Международное Общество Микропсихоанализа в Швейцарии, почетным председателем которого был избран Сильвио Фанти. В свою очередь, итальянский психолог, психоаналитик Никола Пелуффо начал практиковать микропсихоанализ в Италии в 70-х годах, и в 1983 в Турине был открыт Итальянский Институт Микропсихоанализа.

О программе:

Курс рекомендован в качестве повышения квалификации психологов, психотерапевтов, слушателей и выпуcкников факультета психоанализа, студентов-психологов и практикующих психологов, студентов Московского института психоанализа, обучающихся на факультете психологии и факультете коррекционной педагогики и специальной психологии по программам бакалавриата, специалитета, по магистерским программам и в аспирантуре, а также для всех, кто интересуется психоанализом, хочет познать себя (разобраться в сознательных и бессознательных механизмах психики, которые определяют поведение человека).

Программа разделена на два модуля. Первый модуль проводится в феврале 2016 года. Занятия состоятся с 13 февраля по 28 февраля 2016. Второй модуль проводится в апреле 2016 года, с 9 по 24 апреля. Форма обучения по выходным дням (суббота-воскресенье) с 11 до 17 (всего 72 академических часа).

Процесс обучения состоит из теоретических/аудиторных и практических занятий. На теоретических занятиях слушатели получат возможность ознакомиться с теорией классического психоанализа, с его главными понятиями, с основными открытиями и методологическими инновациями микропсихоанализа. Этот подход обучения объясняется тем, что микропсихоанализ является продолжением и углублением работ Фрейда и для правильного подхода нужно ознакомиться с его идеями.

На практических занятиях преподаватели будут обсуждать клинические случая при помощью материала длинных сессий: ассоциаций клиентов и вмешательств психоаналитика. Они будут также демонстрировать использование технических инструментов микропсихоанализа за зеркалом Гезелла.

Тем не менее стоит напомнить, что как и для психоанализа так и для микропсихоанализа, самый хороший способ для правильного и настоящего понимания психических процессов – это личный анализ.

В конце обучения слушателям выдается сертификат выданный Итальянским Институтом Микропсихоанализа. Если слушатели будут присутствовать только на первом модуль, то им выдается удостоверение участия на индивидуальных лекциях. У слушателей данного обучения, желающих получить микропсихоаналитический тренинг, будет возможность обращаться к руководителю курса, доктору Бруне Марци.

Выпускники Московского Института Психоанализа, после завершения данного курса повышения квалификации и при окончании личного микропсихоанализа имеют преимущества при вступлении в Международное Общество Микропсихоанализа с целью дальнейшего профессионального развития.