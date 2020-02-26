Перевод докладов стажировки Бергамо 2019

Интенсивный курс микропсихоанализа

Клинический центр Итальянского Института Микропсихоанализа дает возможность ознакомиться с научными работами микропсихоаналитиков Международной Ассоциации Микропсихоанализа, которые были представлены на интенсивном курсе профессиональной образовательной стажировки “Микросихоанализ: техника и клиническая практика” в Бергамо (Италия), в ноябре 2019 года.Цель курса: углубление технических характеристик микропсихоанализа. Преподаватели уделяют особое внимание анализу внутриутробных переживаний “на кушетке”, анализу сноведений в длинных сеансах, анализу членов семьи с одним и тем же психоаналитиком, использованию фотографий в анализе пациентов, страдающих расстройством пищевого поведения и раздвоения личности.

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