Сотрудничество ИИМ-а с Московским Институтом Психоанализа продолжается

Занятия по курсу «Микропсихоанализ: теория и техника» на курсе дополнительного образования по психоанализу, психоаналитической психотерапии и психоаналитическому консультированию возобновились 25 января.

Ниже приведена программа 2019/20 учебного года

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСМЦИПЛИНЕ

«ОСНОВЫ МИКРОПСИХОАНАЛИЗА: ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА»

Итальянский Институт Микропсихоанализа в сотрудничестве с Московским Институтом Психоанализа проводит трехгодичный курс переподготовки и повышения квалификации по «Психоанализу, психоаналитической психотерапии и психоаналитическому консультированию». В этом курсе преподаватели ИИМ-а читают лекции по дисциплине «Основы микропсихоанализа: теория и техника».

Лекции этой дисциплины распределены в 3 лет и в 5 модулях. Они состоят из очных теоретических и практических занятий, прочитанных русскоговорящей преподавательницей Бруней Марци, и из вебинаров, прочитанных итальянскими и швейцарскими преподавателями с переводом на русский язык. При окончании каждого модуля слушатели сдают зачет (2 эссе и 3 тестирования).

В конце третьего года слушатели, желающие получить международное и европейское удостоверение, выданное ИИМ-ом под патронатом Международной Ассоциации Микропсихоанализа, и Европейской Психоаналитической Ассоцияцией FEDEPSY, должны написать курсовую работу.

Ниже приведено расписание занятий и вебинаров.

1 КУРС

1 модуль – 4 семинара

Дисциплина – Основы микропсихоанализа преп. Бруна Марци Зачет (эссе)

Форма обучения - Очная с практикой за зеркалом Гезелла

Введение в микропсихоанализ: продолжение идей Фрейда. Основная деятельность человека: сексуальность, агрессивность, сон/сновидение (6 часов). Толкование сновидений в психоанализе и в длительных сеансах микропсихоанализа (3,5 часа аудиторной лекции + 2,5 часа практики). Психобиологическое отношение мать/плод – внутриутробная жизнь и первые взаимоотношения мать/дитя (6 часов). Технические средства микропсихоанализа: изучение личных и семейных фотографий, рисунков, планов домов и генеалогического древа. Трансгенерационная травма – филогенетическое повторение травмирующих переживаний (3,5 часа аудиторной лекции + 2,5 часа практики).

2 Модуль – 3 вебинара – тестирование

1 вебинар

Дисциплина- Психотерапия мать-дитя преп. Даниела Винья

Форма обучения- Онлайн с переводом

1. Перинатальная жизнь

2. Беременность – телесный и эмоциональный опыт

3. Рождение и первые взаимоотношения мать-дитя

4. Наблюдение взаимоотношений мать-дитя

5. Дисфункциональное взаимодействие мать-дитя

6. Коррекция дисфункционального взаимодействия мать-дитя: обсуждение клинических случаев.

2 Вебинар

Дисциплина: Введение в детский и подростковый микропсихоанализ преп. Даниела Маренко

Форма обучения – Онлайн с переводом

1.Отношение мать/плод: динамика удержать/исторгнуть. Фетальные переживания в анализе больной анорексией в подростковом возрасте: клинический случай.

2. Отношение мать/дитя: понятие ложного присутствия матери

3. Динамика сфинктера.

4. Эдипальные отношения: клинические случаи.

5. Детская психотерапия и микропсихоанализ: игра, навязчивое повторение и динамика попыток.

6.Употребление некоторых технических инструментов микропсихоанализа в психотерапии подростков: клинические примеры.

3 Вебинар

Дисциплина – Микропсихоанализ подростков преп. Маттео Рикко

Форма обучения – Онлайн с переводом

1. Значительность и изменения Образа в подростковом возрасте

2. Траур и идентификация в подростковом возрасте

3. Образ тела в подростковом возрасте

4. Сексуальность, Эдипов комплекс и динамика попыток в подростковом возрасте

5. Подросток и его коллектив

6. Употребление технических инструментов в психотерапии подростков

7. Проработка Эдипова комплекса в подростковом возрасте: клинический случай

8. Хикикомори – общественное устранение: клинический случай

9. Коррекция поведенческого отклонения одного подростка в интернате: микропсихоаналитические рассуждения.

2 КУРС

1 модуль – 2 семинара – тестирование

Дисциплина – Теория и техника микропсихоанализа преп. Бруна Марци

Форма обучения - Очная с практикой за зеркалом Гезелла

1. Энергетическая динамика в длинных сеансах – ассоциативное кольцо. Изучение динамики попыток. Филогенетическое наследие.

2. Углубленное обсуждение техники длинных сеансов. Практическое употребление технических инструментов. Изучение фотографий: преимущества и сопротивления.

2 модуль – 2 вебинара

1 Вебинар

Дисциплина – Травма в психоанализе и микропсихоанализе преп. Мануэла Тартари

Форма обучения – Онлайн с переводом

1. Неврологические и психодинамические виды памяти

2. Память и психические защиты

3. Травма в психоанализе

4. Травма и навязчивое повторение

5. Трансгенерационное наследие в психоанализе

6. Филогенез в микропсихоанализе

7. Филогенетические повторения

8. Клиническая работа с филогенетическими травмами

9. Филогенез и генеалогическое исследование

10. Филогенетические попытки.

2 Вебинар

Дисциплина – Творчество и благополучие преп. Даниела Гарильо

Форма обучения – Онлайн с переводом

1. Как в микропсихоанализе решаются конфликты и освобождается опыт благополучия

2. Травма и стрессоустойчивость

3. Обсуждение клинических случаев и представление примеров в искусстве

4. Сохранение психобиологического благополучия после микропсихоанализа: размышления о неврозе судьбы и о неврозе неудачи после микропсихоаналитической коррекции.

3 КУРС

1 модуль – 3 Вебинара

1 Вебинар

Дисциплина – Психосоматика преп. Даниель Лизек

Форма обучения Онлайн с переводом

1. Введение в психосоматику.

2. Краткая история психосоматики

3. Фрейдовская революция: открытие бессознательного и его динамика дают объяснение взаимоотношениям душа- тело; - истерия: парадигма влияния психики на функции тела; - клинический пример: истерия; уместность понятия истерии сегодня; границы понятия истерии.

4. Психосоматические болезни: – неистерические взаимодействия душа-тело; - понятие соматизации; - механизмы соматизации; - пример: анализ одного клинического случая соматизации; - банальные, несерьезные соматизации, (с/без резонансом в прошлом или настоящем времени); - пример: психоанализ соматизации.

5. Глубокие причины соматизаций: - детские фиксации; - пример детской фиксации; - роль вытесненной детской агрессивности и сексуальности; важность внутриутробной жизни для формирования психосоматики; – роль истории семьи для формирования психосоматики; - вопрос пустоты.

6. Микропсихоаналитическая теория: - роль Оно во взаимодействиях тело-душа; - переживания и взаимодействие тело-душа; - Оно и механизм резонанса между настоящим и прошедшим временем.

2 Вебинар

Дисциплина – Психопатология пищевого поведения и сексуальных расстройств

Преп. Джея Марци

Форма обучения – Онлайн с переводом

1. Переклассификация ДСМ-5

2. Актуальность анорексии

3. Главные симптомы анорексии

4. Филогенетическое значение супердетерминации тела

5. Мультидисциплинарное интегративное лечение

6. Обсуждение клинических случаев

7. Использование личных и семейных фотографий в микропсихоанализе при лечении анорексии в государственных учреждениях

8. Специфика микропсихоаналитического подхода: возможность совместного анализа пациентки и ее матери на индивидуальных сессиях

9. Клинические примеры

10. Определение парафилии в ДСМ-5

11. Стигматизации в наше время и значение слова «стигма»

12. Обсуждение клинических случаев

13. Некоторые технические советы для коррекции

3 Вебинар

Дисциплина – Психопатология расстройств настроения и раздвоения личности. Преп. Луиджи Бальдари

Форма обучения – Онлайн с переводом

1. Классификация психозов

2. Микропсихоаналитическое понятие «психическая лента».

3. Психоз: патология сон-сновидение

4. Главные симптомы и психические защиты

5. Интегративное лечение в государственных учреждениях и в частной практике

6. Подробное обсуждение одного случая в микропсихоанализе.

7. Технические советы для коррекции.

Итого: 84 часа

В дополнении вышеуказанных занятий и вебинаров, ИИМ в сотрудничестве с ПИП-ом организует ежегодный воркшоп в Италии по технике и клинической практике микропсихоанализа. Воркшоп является неотъемлемой частью курса «Основы микропсихоанализа: теория и техника», и особенно рекомендуется для слушателей трехгодичного курса по психоанализу, психоаналитической психотерапии и психоаналитического консультирования.

Литература

Асанова Н. (редактор) Основы микропсихоанализа – продолжение идей Фрейда. Когито – центр, Москва 2018

Фанти С. (1983) Микропсихоанализ. Центр психологии и психотерапии, Москва 1993

Фанти С. (1984) Практический словарь по психоанализу и микропсихоанализу. Центр психологии и психотерапии, Москва 1997.

Лапланш Ж., Понталис Б. Словарь по психоанализу. Квадрига 2017

Электронный журнал www.psicoanalisi.it и сайт www.micropsicoanalisi.it

Рекомендуется чтение главных работ Фрейда

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ И КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Для оформления эссе рекомендуется наблюдать правила МИП-а

В курсовой работе кандидат описывает клинический случай, акцентируя особое внимание на микропсихоаналитических концепциях и понятиях, выученных в процессе обучения. Параметры оформления текста – 30 страниц со следующими настройками: левое поле — 3 см (или 30 мм), верхнее поле — 2 см (или 20 мм), правое поле — 1 см (или 10 мм), нижнее поле — 2 см (или 20 мм). Шрифт Times 12, расстояние между сроками 1.5)

Расписание занятий и вебинаров

на 2019/20 учебный год

1-й Курс

Очные занятия

10.02 Бруна Марци

12. 02 Бруна Марци (практика)

14.02 Бруна Марци

17.02 Бруна Марци (практика)

Вебинары

07.03 Д. Винья

14.03 Д. Маренко

21.03 М. Рикко

2-ой Курс

Очные занятия

18.02 Бруна Марци (практика)

19.02 Бруна Марци (практика)

Вебинары

28.03 М. Тартари

04.04 Д. Гарильо

3-й Курс

Вебинары

25.01 Джея Марци

01.02 Д. Лизек

08.02 Л. Бальдари