Сотрудничество ИИМ-а с Московским Институтом Психоанализа продолжается

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСМЦИПЛИНЕ
«ОСНОВЫ МИКРОПСИХОАНАЛИЗА: ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА»
Итальянский Институт Микропсихоанализа в сотрудничестве с Московским Институтом Психоанализа проводит трехгодичный курс переподготовки и повышения квалификации по «Психоанализу, психоаналитической психотерапии и психоаналитическому консультированию». В этом курсе преподаватели ИИМ-а читают лекции по дисциплине «Основы микропсихоанализа: теория и техника».
Лекции этой дисциплины распределены в 3 лет и в 5 модулях. Они состоят из очных теоретических и практических занятий, прочитанных русскоговорящей преподавательницей Бруней Марци, и из вебинаров, прочитанных итальянскими и швейцарскими преподавателями с переводом на русский язык. При окончании каждого модуля слушатели сдают зачет (2 эссе и 3 тестирования).
В конце третьего года слушатели, желающие получить международное и европейское удостоверение, выданное ИИМ-ом под патронатом Международной Ассоциации Микропсихоанализа, и Европейской Психоаналитической Ассоцияцией FEDEPSY, должны написать курсовую работу.
Ниже приведено расписание занятий и вебинаров.
1 КУРС
1 модуль – 4 семинара
Дисциплина – Основы микропсихоанализа преп. Бруна Марци Зачет (эссе)
Форма обучения - Очная с практикой за зеркалом Гезелла
- Введение в микропсихоанализ: продолжение идей Фрейда. Основная деятельность человека: сексуальность, агрессивность, сон/сновидение (6 часов).
- Толкование сновидений в психоанализе и в длительных сеансах микропсихоанализа (3,5 часа аудиторной лекции + 2,5 часа практики).
- Психобиологическое отношение мать/плод – внутриутробная жизнь и первые взаимоотношения мать/дитя (6 часов).
- Технические средства микропсихоанализа: изучение личных и семейных фотографий, рисунков, планов домов и генеалогического древа. Трансгенерационная травма – филогенетическое повторение травмирующих переживаний (3,5 часа аудиторной лекции + 2,5 часа практики).
2 Модуль – 3 вебинара – тестирование
1 вебинар
Дисциплина- Психотерапия мать-дитя преп. Даниела Винья
Форма обучения- Онлайн с переводом
1. Перинатальная жизнь
2. Беременность – телесный и эмоциональный опыт
3. Рождение и первые взаимоотношения мать-дитя
4. Наблюдение взаимоотношений мать-дитя
5. Дисфункциональное взаимодействие мать-дитя
6. Коррекция дисфункционального взаимодействия мать-дитя: обсуждение клинических случаев.
2 Вебинар
Дисциплина: Введение в детский и подростковый микропсихоанализ преп. Даниела Маренко
Форма обучения – Онлайн с переводом
1.Отношение мать/плод: динамика удержать/исторгнуть. Фетальные переживания в анализе больной анорексией в подростковом возрасте: клинический случай.
2. Отношение мать/дитя: понятие ложного присутствия матери
3. Динамика сфинктера.
4. Эдипальные отношения: клинические случаи.
5. Детская психотерапия и микропсихоанализ: игра, навязчивое повторение и динамика попыток.
6.Употребление некоторых технических инструментов микропсихоанализа в психотерапии подростков: клинические примеры.
3 Вебинар
Дисциплина – Микропсихоанализ подростков преп. Маттео Рикко
Форма обучения – Онлайн с переводом
1. Значительность и изменения Образа в подростковом возрасте
2. Траур и идентификация в подростковом возрасте
3. Образ тела в подростковом возрасте
4. Сексуальность, Эдипов комплекс и динамика попыток в подростковом возрасте
5. Подросток и его коллектив
6. Употребление технических инструментов в психотерапии подростков
7. Проработка Эдипова комплекса в подростковом возрасте: клинический случай
8. Хикикомори – общественное устранение: клинический случай
9. Коррекция поведенческого отклонения одного подростка в интернате: микропсихоаналитические рассуждения.
2 КУРС
1 модуль – 2 семинара – тестирование
Дисциплина – Теория и техника микропсихоанализа преп. Бруна Марци
Форма обучения - Очная с практикой за зеркалом Гезелла
1. Энергетическая динамика в длинных сеансах – ассоциативное кольцо. Изучение динамики попыток. Филогенетическое наследие.
2. Углубленное обсуждение техники длинных сеансов. Практическое употребление технических инструментов. Изучение фотографий: преимущества и сопротивления.
2 модуль – 2 вебинара
1 Вебинар
Дисциплина – Травма в психоанализе и микропсихоанализе преп. Мануэла Тартари
Форма обучения – Онлайн с переводом
1. Неврологические и психодинамические виды памяти
2. Память и психические защиты
3. Травма в психоанализе
4. Травма и навязчивое повторение
5. Трансгенерационное наследие в психоанализе
6. Филогенез в микропсихоанализе
7. Филогенетические повторения
8. Клиническая работа с филогенетическими травмами
9. Филогенез и генеалогическое исследование
10. Филогенетические попытки.
2 Вебинар
Дисциплина – Творчество и благополучие преп. Даниела Гарильо
Форма обучения – Онлайн с переводом
1. Как в микропсихоанализе решаются конфликты и освобождается опыт благополучия
2. Травма и стрессоустойчивость
3. Обсуждение клинических случаев и представление примеров в искусстве
4. Сохранение психобиологического благополучия после микропсихоанализа: размышления о неврозе судьбы и о неврозе неудачи после микропсихоаналитической коррекции.
3 КУРС
1 модуль – 3 Вебинара
1 Вебинар
Дисциплина – Психосоматика преп. Даниель Лизек
Форма обучения Онлайн с переводом
1. Введение в психосоматику.
2. Краткая история психосоматики
3. Фрейдовская революция: открытие бессознательного и его динамика дают объяснение взаимоотношениям душа- тело; - истерия: парадигма влияния психики на функции тела; - клинический пример: истерия; уместность понятия истерии сегодня; границы понятия истерии.
4. Психосоматические болезни: – неистерические взаимодействия душа-тело; - понятие соматизации; - механизмы соматизации; - пример: анализ одного клинического случая соматизации; - банальные, несерьезные соматизации, (с/без резонансом в прошлом или настоящем времени); - пример: психоанализ соматизации.
5. Глубокие причины соматизаций: - детские фиксации; - пример детской фиксации; - роль вытесненной детской агрессивности и сексуальности; важность внутриутробной жизни для формирования психосоматики; – роль истории семьи для формирования психосоматики; - вопрос пустоты.
6. Микропсихоаналитическая теория: - роль Оно во взаимодействиях тело-душа; - переживания и взаимодействие тело-душа; - Оно и механизм резонанса между настоящим и прошедшим временем.
2 Вебинар
Дисциплина – Психопатология пищевого поведения и сексуальных расстройств
Преп. Джея Марци
Форма обучения – Онлайн с переводом
1. Переклассификация ДСМ-5
2. Актуальность анорексии
3. Главные симптомы анорексии
4. Филогенетическое значение супердетерминации тела
5. Мультидисциплинарное интегративное лечение
6. Обсуждение клинических случаев
7. Использование личных и семейных фотографий в микропсихоанализе при лечении анорексии в государственных учреждениях
8. Специфика микропсихоаналитического подхода: возможность совместного анализа пациентки и ее матери на индивидуальных сессиях
9. Клинические примеры
10. Определение парафилии в ДСМ-5
11. Стигматизации в наше время и значение слова «стигма»
12. Обсуждение клинических случаев
13. Некоторые технические советы для коррекции
3 Вебинар
Дисциплина – Психопатология расстройств настроения и раздвоения личности. Преп. Луиджи Бальдари
Форма обучения – Онлайн с переводом
1. Классификация психозов
2. Микропсихоаналитическое понятие «психическая лента».
3. Психоз: патология сон-сновидение
4. Главные симптомы и психические защиты
5. Интегративное лечение в государственных учреждениях и в частной практике
6. Подробное обсуждение одного случая в микропсихоанализе.
7. Технические советы для коррекции.
Итого: 84 часа
В дополнении вышеуказанных занятий и вебинаров, ИИМ в сотрудничестве с ПИП-ом организует ежегодный воркшоп в Италии по технике и клинической практике микропсихоанализа. Воркшоп является неотъемлемой частью курса «Основы микропсихоанализа: теория и техника», и особенно рекомендуется для слушателей трехгодичного курса по психоанализу, психоаналитической психотерапии и психоаналитического консультирования.
Литература
Асанова Н. (редактор) Основы микропсихоанализа – продолжение идей Фрейда. Когито – центр, Москва 2018
Фанти С. (1983) Микропсихоанализ. Центр психологии и психотерапии, Москва 1993
Фанти С. (1984) Практический словарь по психоанализу и микропсихоанализу. Центр психологии и психотерапии, Москва 1997.
Лапланш Ж., Понталис Б. Словарь по психоанализу. Квадрига 2017
Электронный журнал www.psicoanalisi.it и сайт www.micropsicoanalisi.it
Рекомендуется чтение главных работ Фрейда
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ И КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Для оформления эссе рекомендуется наблюдать правила МИП-а
В курсовой работе кандидат описывает клинический случай, акцентируя особое внимание на микропсихоаналитических концепциях и понятиях, выученных в процессе обучения. Параметры оформления текста – 30 страниц со следующими настройками: левое поле — 3 см (или 30 мм), верхнее поле — 2 см (или 20 мм), правое поле — 1 см (или 10 мм), нижнее поле — 2 см (или 20 мм). Шрифт Times 12, расстояние между сроками 1.5)
Расписание занятий и вебинаров
на 2019/20 учебный год
1-й Курс
Очные занятия
10.02 Бруна Марци
12. 02 Бруна Марци (практика)
14.02 Бруна Марци
17.02 Бруна Марци (практика)
Вебинары
07.03 Д. Винья
14.03 Д. Маренко
21.03 М. Рикко
2-ой Курс
Очные занятия
18.02 Бруна Марци (практика)
19.02 Бруна Марци (практика)
Вебинары
28.03 М. Тартари
04.04 Д. Гарильо
3-й Курс
Вебинары
25.01 Джея Марци
01.02 Д. Лизек
08.02 Л. Бальдари