Adolescenza: dramma e mistero

FROSINONE SALA TEATRO ASL

30 novembre 2018 – ore 9.30-17.30

Programma della giornata

I sessione: Adolescenza e psicopatologia

09.00-09.30

Cesare Tarquini Guetti:

“Disordini emotivi in adolescenza”

09.30-10.15

Manuela Tartari:

“L’immagine del corpo in adolescenza”

10.15-11.00

Quirino Zangrilli:

“Il ruolo del padre nel processo di differenziazione”

11.00-11.30

Bruna Marzi:

“Self cutting e sviluppi psicopatologici nelle dinamiche adolescenziali”

11.30-11.45: Pausa

Il sessione: Il mistero dell’adolescenza

11.45-12-30

Daniela Tortolani:

“L’intervento integrato in adolescenza”

12.30-13.00

Maria Pia Casini:

“Ideazione suicidaria e comportamenti suicidari in adolescenza”

13.00-13.30

Roberto Pozzuoli:

“Adolescenza nella dimensione archetipica”

13.30-14.00: Pausa

III sessione: Il disagio in età adolescenziale

14.00-14.30

Alessandro Costa:

“Adolescenti: il futuro è una terra straniera”

14.30-15.00

Pasquale Tripepi:

“Anoressia, stereotipi e ruoli di genere nella formazione dell’identità sessuale”

15.00-15.30

Vito Grazioli:

“L’informazione e la prevenzione contro il disagio e l’alcolismo in adolescenza”

15.30-16.30

Silvio Palombo, Tonino Macioce:

“Immagini e rappresentazioni dell’adolescenza: dal disagio al disturbo alimentare”

16.30-17.00

Anna De Filippis:

“Adolescenza e vulnerabilità: il rifugio nel proibito”

17.00-17.15:

Dibattito

17.15-17.30:

Verifica di apprendimento

RAZIONALE

A partire dalla mission sui disturbi alimentari, si è imposta l’attenzione sulle problematiche dell’adolescenza di cui, già nel “600, William Shakespeare, diceva:

Vorrei che non ci fosse età di mezzo

fra i dieci e i ventitré anni,

o che la gioventù dormisse tutto questo intervallo;

poiché non c’è nulla in cotesto tempo

se non ingravidare ragazze

vilipendere gli anziani, rubare e darsi legnate.

(Il racconto d’inverno)

Questi versi evidenziano l’irruenza, l’ambiguità, il violento divenire di un’età non esente da pericoli, in cui l’uomo si affanna a differenziarsi dalle immagini originarie cercando un’identità che le contenga. Il Convegno, inserito nel Piano di Formazione Aziendale, è rivolto agli Operatori impegnati nelle problematiche giovanili per i loro compiti istituzionali e, non dimenticando la questione della prevenzione, anche al personale scolastico.

Relatori:

Casini Maria Pia Costa Alessandro De Filippis Anna Grazioli Vito Macioce Tonino – Palombo Silvio Marzi Bruna Pozzuoli Roberto Tarquini Guetti Cesare Tartari Manuela Tortolani Daniela Tripepi Pasquale Zangrilli Quirino

Coordina: Gioia Marzi

Destinatari:

Medici Psichiatri Neuropsichiatri infantili Pediatri

Psicologi

Infermieri

Nutrizionisti

Responsabile scientifico: Gioia Marzi

Responsabili organizzativi:

Barnaba Naddei, Lorena Staccone e Alessia Zeppieri

Per partecipare: scarica la scheda di iscrizione

dal sito www.lasirenaonlus.it

ed inviala all’indirizzo convegnidca@gmail.com