Scegliamo come campo di riflessione il dolore che non si attenua, difficilmente aggredibile da farmaci e terapie, capace di rinchuidere il paziente in un isola- mento esistenziale ed emotivo che spezza la continuità relazionale, esi- stenziale, incrina l’identità e indebolisce le difese psichiche.

e dei protocolli terapeutici. L’esigenza di dare un senso all’esperienza di malattia rischia di generare una frattura tra il malato ed il sapere medico distan- te dalle vicende esistenziali dei pazienti, impegnati in una affannosa ricerca di indizi che diano ragione oppure attenuino le inquietanti fantasie corporee suscitate dagli insulti somatici.

L’esperienza di malattia viene a collocarsi nella difficoltà di elaborare uno scenario dotato di senso a quanto accade. Il corpo non è solo un organismo biopsichico, bensì è il soggetto attivo dell’esperienza umana, ovvero partecipa a quella generazione di significati tramite i quali si interpreta la realtà e l’esperienza che si ha di essa.

L’esperienza del dolore é la drammatica conferma di quanto sia arduo separare mente e corpo. Il dolore resiste al linguaggio razionale e richiede, per essere comunicato e compreso, il ricorso a descrizioni metaforiche catturate nel territorio della fantasia, rappresentazioni dinamiche generate per dare forma a qualcosa che sfugge al controllo e alla capacità di sopportazione, un labirinto che il dolore costringe a percorrere in estrema solitudine.

Una sperimentazione, condotta nel 2014, si è rivolta ai soggetti portatori di un dolore cronico non control- lato dalle cure. Anche in questo caso abbiamo verificato come una presa in carico terapeutica organizzata in modo da sostenere le componenti psicoaffettive dell’esperienza di malattia produca un’efficacia assai più rilevante della semplice cura del sintomo.