Da sempre l”Uomo è consapevole che in lui vi è un quid che è stato chiamato, a seconda delle epoche: Spirito, Anima, Mente, Coscienza, Psiche. La percezione di noi stessi ci dice che senza quell’elemento un corpo non è altro che un ammasso inanimato di carne, eppure il mondo occidentale da secoli ha operato una netta separazione tra mente e corpo, utile a elaborare una selezione tra dati catturati nell’orbita della ricerca medica in quanto biologici e dati espulsi da tale ambito, come quelli inerenti la sfera emozionale, sociale, culturale, che generavano informazioni giudicate inutili.

Tuttavia le ricerche attuali dimostrano che la Psiche interagisce con il corpo molto più fortemente di quanto si era mai immaginato. Secondo questa prospettiva, la Psiche e il Corpo sono inestricabilmente intrecciati, tanto che non ha senso considerare l’uno indipendentemente dall’altra.

Sono oramai molte decine d’anni che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha formulato una definzione di salute che coincide con quella di benessere psicofisico: «uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non solamente assenza di malattia o infermità». Questa definizione costituisce una svolta storica che permette il definitivo abbandono dell’interpretazione medicalista centrata sulla malattia e sul sintomo.

Proponiamo una breve serie d’incontri durante i quali esploriamo la realtà della relazione tra la Mente e il Corpo, le conseguenze e le applicazioni pratiche al benessere della Persona umana, senza alcuna pretesa accademica ma piuttosto con il riferimento all’esperienza umana.