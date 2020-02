Contro la violenza alle donne: edificare l’accoglienza e la cura

Giornata di studio

Sabato 21 marzo 2020

ore 10:00 – 17:30

OSF – Fondazione Opera San Francesco per i Poveri

Auditorium via Antonio Kramer, 5

20129, Milano



Saluto Responsabile OSF e Presidente Opifer

Molteplicità culturali e professionali: le diverse declinazioni della violenza e dei sistemi di cura in OSF

Erica Rovetta e Jolanda Spoto, Poliambulatorio OSF

Quando la cura affronta il reato. Sette anni al CTA di Saronno – Centro territoriale regionale antiviolenza

Luciana Ceriani, CTA Saronno

Lo smarrimento dell’operatore nell’oscurità della violenza: quale incontro possibile?

Elena Giardina, Ser. D. San Vittore

La violenza delle donne: il mito della maternità tra aggressività e ambivalenza

Raffaella Morelli, Docente Psicoterapeuta, Milano

Pausa e visita alla struttura OSF della mensa dei poveri

Donne e minori vittime di violenza nelle case di accoglienza

Giovanni Callegari, Supervisore case di accoglienza

Il narcisismo che uccide: analisi delle dinamiche di un caso clinico

Vincenzo M. Romeo, Psichiatra Carcere di Catanzaro



Dibattito e conclusioni sui diversi interventi.



Si ringrazia la Fondazione Opera San Francesco per i Poveri per l’ospitalità e l’accoglienza.

Come raggiungerci: dal capolinea del tram 9 (staz. piazza 4 novembre) scendere alla fermata “Piazza Tricolore”.

Percorrere Corso Concordia sino alla 1a strada a sinistra, via A. Kramer.



www.opiferpsicoanalisti.org

info@opiferpsicoanalisti.org