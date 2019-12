In ricordo della collega Nina Asanova

Il 28 novembre 2019 è deceduta la Prof.ssa Nina Asanova. A nome dell’Istituto Italiano di Micropsicoanalisi, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari e agli allievi. Si tratta di una grave perdita per la società psicoanalitica della Federazione Russa ed europea.

La prof.ssa Asanova era medico psichiatra, psicoanalista, Preside e docente della facoltà di psicoanalisi dell’Università di psicoanalisi di Mosca, direttrice del centro clinico per la ricerca psicoanalitica dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età adulta, membro della Società internazionale di psicoanalisi (IPA), supervisore e membro didatta del gruppo psicoanalitico moscovita. Il 13 ottobre era stata nominata membro onorario dell’Istituto italiano di micropsicoanalisi, in segno di riconoscimento per il suo impegno nella diffusione della micropsicoanalisi in Russia. Grazie al suo lavoro e al sostegno del Rettore dell’Università di psicoanalisi di Mosca, dott. Surat, nel 2018 è stato pubblicato il libro “Le basi della micropsicoanalisi – continuando le idee di Freud”. In corso di pubblicazione e con la redazione di Asanova, ci sono ancora il libro di N. Peluffo “La reazione psicobiologica madre-feto” e il libro di Lysek-Gariglio ” Creatività-benessere”.

La collaborazione dell’IIM con l’Università di psicoanalisi di Mosca è iniziata nel 2015. Da allora molti sono state le attività svolte: conferenze, corsi di specializzazione, che hanno arricchito la formazione degli specialisti dei nostri paesi e rinforzato il legame tra le nostre istituzioni. In questi anni sono state gettate le fondamenta per lo sviluppo di future collaborazioni.

Il lavoro di Nina Asanova ha contributo enormemente allo sviluppo della psicoanalisi e della micropsicoanalisi in Russia. Noi le saremo sempre riconoscenti e la conserveremo nei nostri cuori.

Il direttore dell’IIM

Dott. Luigi Baldari

La responsabile del corso “Le basi della micorpsicoanalisi c/o il MIP

Dott.ssa Bruna Marzi