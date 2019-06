“Presentiamo un breve testo della dott.ssa Shishkina, allieva del II anno del corso di specializzazione in Psicoanalisi, psicoterapia psicoanalitica e consulenza psicoanalitica, dove è presente la disciplina “Le basi della micropsicoanalisi: teoria e tecnica” – responsabile la dott.ssa Bruna Marzi.

Dott.ssa Elena Shishkina

Tramite: passare al di là …

Recentemente ho avuto il piacere di assistere alla presentazione del libro «Le basi della micropsicoanalisi: continuando Freud». In quell’occasione sono stata colpita da alcuni concetti espressi dalla dott.ssa Bruna Marzi, autrice principale dei lavori contenuti nel libro. B. Marzi ha parlato del concetto di “tramite” (la parola tramite deriva dal latino e vuol dire “passare al di là”) e della relazione tra l’istinto di tentativo e la possibilità dell’uomo di realizzarsi.

Posso dire che questa idea mi è molto vicina.

Nel corso dello sviluppo, ognuno di noi assorbe e successivamente riproduce nella vita l’esperienza acquisita dai genitori, dai nonni e dalle generazioni precedenti. Si tratta di un’eredità filogenetica trasmessa su base psichica. Si potrebbe dire che sia una sorta di regalo degli antenati alle generazioni successive. Si tratta proprio di un regalo espresso dall’idea “Vivere tutto ciò mi è servito e servirà anche a te”. Sono le loro esperienze, le abilità di sopravvivenza, le vittorie e le sconfitte, le paure e le ansie tramandate, in gran parte inconsciamente, di generazione in generazione sotto forma di storie familiari e leggende, attraverso comportamenti e risposte emotive che il bambino apprende e successivamente ripete nella sua vita. Si tratta di un filo invisibile di collegamento tra le generazioni.

Ogni popolo ha i suoi traumi, i suoi modelli comportamentali ed i propri scenari ripetitivi. Il dr. S. Fanti, psicoanalista svizzero, psichiatra, fondatore della micropsicoanalisi, parla dell’esistenza “dell’istinto di tentativo” che muove l’uomo, a sua insaputa, a compiere qualsiasi azione. Si tratta di ripetizioni filogenetiche di traumi e tentativi di ricerca di risoluzione.

I problemi irrisolti che richiedono presa di coscienza ed elaborazione, ma che non hanno trovato una via d’uscita nella generazione precedente, si manifestano in ciascuna delle successive.

Possiamo osservare queste ripetizioni, facendo lo studio dell’albero genealogico, che costituisce il genogramma della famiglia. Spesso, questi sono scenari ripetitivi che causano sentimenti di ansia e paura, situazioni dolorose e spiacevoli. Queste ripetizioni possono essere tentativi di sopravvivenza o possono portare alla morte.

“L’istinto del tentativo” è un meccanismo che può promuove lo sviluppo e i cambiamenti nella vita di una persona. Durante la sua vita, una persona continua a fare tentativi, ma la loro dinamica positiva dipende dal grado di elaborazione dei traumi personali. Solo nel caso di elaborazione del trauma una persona è in grado di essere o trovare il “tramite” per lo sviluppo di cambiamenti nella sua vita.

Avendo elaborato il trauma, una persona è in grado di trovare soluzioni alternative in qualsiasi situazione e di guardare al futuro. E in questo caso, l’istinto di tentativo funziona come una spinta dinamica all’azione, alla vita, alla opportunità di trovare risposte e soluzioni alle domande. La libertà di espressione, ispira la ricerca di modi per attuare le proprie idee, cioè la ricerca di un “tramite”.

Elena Shishkina è una psicologa, vive e lavora a Mosca. Insegna presso l’Università di psicoanalisi di Mosca, ove cura la preparazione degli allievi. Ha partecipato al Workshop organizzato dall’Istituto Italiano di micropsicoanalisi a Bergamo nel nov. 2018. Svolge l’attività privata e lavora come volontaria presso l’Associazione “Chance”.