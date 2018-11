In uscita il manuale in lingua russa dal titolo “Le basi della micropsicoanalisi. Continuando Freud”, raccolta del materiale presentato in cicli di lezioni e seminari da specialisti dell’Istituto italiano e svizzero di micropsicoanalisi in collaborazione con l’Istituto di psicoanalisi di Mosca. Tutti gli autori sono membri didatti degli istituti italiano e svizzero di micropsicoanalisi. I principali temi teorico-clinici sono presentati in continuità con il pensiero freudiano. Sono illustrate le caratteristiche delle tecnica micropsicoanalitica, gli aspetti pratici e diagnostici, la valutazione e il trattamento dei disturbi più frequenti. Nel materiale clinico presentato nel libro, gli autori mostrano il lavoro svolto nelle sedute lunghe micropsicoanalitiche, l’uso di strumenti tecnici e l’approccio originale al trattamento di vari disturbi mentali: nevrosi, malattie psicosomatiche, la relazione disfunzionale madre/figlio, i disturbi alimentari e dell’ identità sessuale. Un’attenzione particolare è dedicata al concetto di trauma e alle sue dinamiche intergenerazionali, alla considerazione della relazione madre/feto, alle trasformazioni nel processo terapeutico che si verificano in relazione al transfer e al controtransfert, nonché ai movimenti creativi nella micropsicoanalisi.