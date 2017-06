Le psicoterapie tra modelli e tecniche: loro applicazioni nei servizi

Frosinone Sala teatro ASL

17 aprile, 22 maggio, 19 giugno, 18 settembre, 13 ottobre 2015

Proposto da:

Dip.di Salute Mentale – SSDip. Disturbi Alimentari

SS Formazione ASL FrosinoneIstituto Italiano di Micropsicoanalisi

in collaborazione con:

Scienza e Psicoanalisi Rivista Multimediale

Ass. La Sirena ONLUS

e con il patrocinio di:

Comune di Frosinone

Provincia di Frosinone

Ordine dei Medici della Provincia di Frosinone

Regione Lazio

RAZIONALE

Il corso nasce dall’esigenza teorico-pratica di utilizzazione di diversi modelli psicoterapeutici in modalità integrata nella clinica dei Disturbi Alimentari. Questa patologia, che si estende come una pandemia nei Paesi occidentali o in corso di occidentalizzazione delle abitudini di vita, per il suo imponente impegno somatico, già coinvolge diverse branche mediche, ma richiede particolare sforzo di integrazione degli interventi sul fronte delle psicoterapie. Partendo da questo dato, il lavoro della SSDip. per i Disturbi Alimentari della ASL di Frosinone, rivolgendosi ad altri Servizi e Operatori allo scopo di costruire il modello di intervento funzionale sul caso su base multidisciplinare, ha sentito l’esigenza di un confronto più approfondito dei diversi approcci psicoterapeutici e delle loro declinazioni e integrazioni nella pratica clinica, in particolare nei Servizi. Questa necessità della SSDip. DCA ha trovato ampia corrispondenza negli interessi e nella pratica di altri Servizi del DSM e dell’Azienda. E’ nata così la proposta di questo corso che è stato accolto nel PFA e vede oggi la sua realizzazione.

Crediti ECM: 34,6

Il corso si rivolge a psichiatri, psicologi, psicoterapeuti. NPI, biologi.

N. destinatari: 45

CODICE EVENTO:23/412

Le giornate del corso saranno così articolate:

Mattino: Lezioni frontali-diabattito

Pomeriggio: Lavoro interattivo in piccoli gruppi (15 persone) .

Comitato Scientifico Alessandro Costa, Teresa Colombo, Gioia Marzi, Patrizia Monti, Silvio Palombo, Annarosa Secchi

Responsabile scientifico Gioia Marzi

Responsabile organizzativo Barnaba Naddei tel. 348 2588716

Programma

Prima giornata 17 Aprile 2015

La dimensione psicodinamica

h 09:00 Registrazione partecipanti e saluto delle autorità

Prof.ssa Isabella Mastrobuono Direttore Generale ASL FR

Prima sessione

Chairmen Dott. Fernando Ferrauti e Dott. Cesare Tarquini

h 10:00 Il modello micropsicoanalitico: dalla dinamica psichica al trauma

Dott.ssa Manuela Tartari

h 11:00 L’importanza delle fissazioni incestuose nei disturbi alimentari

Dott. Sergio Muscetta

h 12:00 Gruppo e psicoanalisi intensiva

Dott. Quirino Zangrilli

h 13:00 Dibattito

h 14:00 Pausa dei lavori

h 15:00 Seconda Sessione

Didattica interattiva per piccoli gruppi.

Coordinano: Dott.ssa Manuela Tartari e Dott. Quirino Zangrilli

h 16:30 Restituzione in plenaria

h 17:00 Chiusura dei lavori

Seconda giornata 22 Maggio 2015

Pluralità dei modelli

h 08:30 Registrazione partecipanti

Prima sessione

Chairmen Dott. Massimo Conte e Dott. Alessandro Costa

h 09:00 Ecologia della mente e psicoterapia

Dott. Giovanni Madonna

h 10:00 Intersezioni clinico-terapeutiche: dagli approcci classici alla psicologia positiva ?

Dott. Accursio Gennaro

h 11:00 Come gestire la pluralità dei modelli in psicoterapia

Dott. Paolo Migone

h 12:00 Il processo corporeo e la gestalt analitica

Dott.ssa Natalia Aricò

h 13:00 Dibattito

h 14:00 Pausa dei lavori

h 15:00 Seconda Sessione

Didattica interattiva per piccoli gruppi.

Coordinano: Dott.ssa Anna Rosa Secchi e Dott. Giovanni Madonna

h 16:30 Restituzione in plenaria

h 17:00 Chiusura dei lavori

Terza giornata 19 Giugno 2015

La relazione: dall’individuo al gruppo

h 08:30 Registrazione partecipanti

Prima sessione

Chairmen Dott.ssa Patrizia Monti e Dott.ssa Anna Rosa Secchi

h 09:00 La psicoterapia psicoanalitica di gruppo per pazienti con disturbo del comportamento alimentare

Dott.ssa Flaminia Cordeschi

h 10:00 Il piccolo gruppo analitico nella formazione e nella terapia

Dott. Sandro Rodighiero

h 11:00 Il pensiero di Jung e la ricerca psicologica contemporanea

Dott. Stefano Carta

h 12:00 La psicoanalisi multifamiliare come modello di intervento

Dott.ssa Luciana De Franco

h 13:00 Dibattito

h 14:00 Pausa dei lavori

h 15:00 Seconda Sessione

Didattica interattiva per piccoli gruppi.

Coordinano: Dott.ssa Luciana De Franco e Dott.ssa Patrizia Monti

h 16:30 Restituzione in plenaria

h 17:00 Chiusura dei lavori

Quarta giornata 19 Settembre 2015

Supporti tecnici di elaborazione e rimemorizzazione

h 08:30 Registrazione partecipanti

Prima sessione

Chairmen Dott.ssa Teresa Colombo e Dott.ssa Gioia Marzi

h 09:00 Inquadramento generale dell’uso del materiale fotografico e lo specifico della tecnica psicoanalitica

Dott. Daniel Lysek

h 10:00 L’approccio al transgenerazionale tramite la ricerca genealogica

Dott. Luigi Baldari

h 11:00 Il cavallo mediatore dell’incontro con l’anima

Dott. Matteo Allone

h 12:00 Io non ho fame: la psicoterapia ad orientamento micropsicoanalitico con adolescenti affette da DCA

Dott.ssa Daniela Marenco

h 13:00 Dibattito sui temi affrontati

h 14:00 Pausa dei lavori

h 15:00 Seconda Sessione

Didattica interattiva per piccoli gruppi.

Coordinano: Dott. Luigi Baldari e Dott.ssa Daniela Marenco

h 16:30 Restituzione in plenaria

h 17:00 Chiusura dei lavori

Quinta giornata 13 Ottobre 2015

Pluralità e integrazione in ambito clinico

h 08:30 Registrazione partecipanti

Prima sessione

Chairmen Dott. Silvio Palombo e Dott. Roberto Pozzuoli

h 09:00 Aspetti epistemologici della teoria psicosomatica di Louis Chiozza

Dott. Mauro Benedetti

h 10:00 La fantasia specifica dell’obesità

Dott.ssa Maria Luisa Papa

h 11:00 La comunicazione strategica

Dott.ssa Valeria Verrastro

h 12:00 La terapia allo specchio con i DCA

Dott.ssa Sabrina Mencarelli

h 13:00 Dibattito sui temi affrontati

h 14:00 Pausa dei lavori

h 15:00 Seconda Sessione

Didattica interattiva per piccoli gruppi coordinano:

Dott.ssa Teresa Colombo e Dott. Silvio Palombo

h 16:30 Restituzione in plenaria

h 17:00 Verifica di apprendimento

h 17:30 Chiusura dei lavori

ELENCO DOCENTI

ALLONE MATTEO – Psichiatra, membro AIPA Messina

ARICO’ NATALIA – Medico psicoterapeuta AIGA

BALDARI LUIGI – Psichiatra responsabile dell’U.O. S. Psicoterapia Studi e Ricerche ASL Messina. Direttore dell’Istituto Italiano di Micropsicoanalisi

BENEDETTI MAURO – Dirigente Psicologo presso il servizio N.P.I.R.E.E. di Perugia,

CARTA STEFANO -, Psicologo- Psicoterapeuta, Analista, Professore associato confermato in Psicologia Dinamica, Università di Cagliari;

COLOMBO TERESA – psicologa psicoterapeuta, LA SIRENA

CONTE MASSIMO- Psichiatra, Responsabile SPDC Cassino ASL Frosinone

CORDESCHI FLAMINIA – Psicologa-psicoterapeuta e psicoanalista, membro SPI.

COSTA ALESSANDRO – Psicologo- Psicoterapeuta Responsabile S.S. Formazione ASL Frosinone

DE FRANCO LUCIANA – Psicologo Analista membro ordinario dell’A.I.P.A.

FERRAUTI FERNANDO- Psicologo Psicoterapeuta Direttore DSM ASL Frosinone

GENNARO ACCURSIO – Docente Dipartimento Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia “Sapienza” Roma.

LYSEK DANIEL – Analista didatta della Società Internazionale di Micropsicoanalisi. Direttore dell’Istituto Svizzero di Micropsicoanalisi,

MADONNA GIOVANNI – Psicologo, responsabile della sede napoletana dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale.

MARENCO DANIELA – Psicoterapeuta e micropsicoanalista, Neuropsichiatria Infantile

MARZI GIOIA – Psichiatra micropsicoanalista, responsabile S.S. DCA ASL Frosinone

MENCARELLI SABRINA – Psicologo presso il centro DCA, Palazzo Francisci di Todi (PG)

MIGONE PAOLO – Psichiatra, Direttore responsabile della rivista trimestrale Psicoterapia e Scienze Umane

MONTI PATRIZIA – Psicologa Psicoterapeuta, responsabile S.S.S.R. Orizzonti Aperti ASL Frosinone

MUSCETTA SERGIO – Neuropsichiatra, Presidente di A.S.T.E.R.I.A. Associazione per lo Studio e la Ricerca in Adolescenza

PALOMBO SILVIO – Psicologo-psicoterapeuta presidente de “LA SIRENA ONLUS”

PAPA MARIA LUISA – Psicologo-psicoterapeuta presso Il Servizio di Riabilitazione dell’età evolutiva ASL PG,

POZZUOLI ROBERTO – Psichiatra Psicoterapeuta responsabile S.S.S.R. Isola del Liri ASL Frosinone

RODIGHIERO SANDRO – Psichiatria, psicoterapeuta, docente Scuole di Specializzazione in Psicoterapia: C.O.I.R.A.G. e ARETUSA

TARTARI MANUELA – Psicologa–psicoterapeuta, membro dell’Istituto Italiano di Micropsicoanalisi.

TARQUINI CESARE – Psichiatra Direttore Dipartimento Socio Sanitario ASL Frosinone

SECCHI ANNA ROSA – Psicologa Psicoterapeuta, responsabile S.S.S.R. Oltre il muro ASL Frosinone

VERRASTRO VALERIA – Psicologa specializzata in psicologia giuridica

ZANGRILLI QUIRINO – Medico Psicoanalista Psicoterapeuta