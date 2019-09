Necrologio di Mauro Alfonso

Il 23 agosto 2019 è improvvisamente mancato Mauro Alfonso, uno dei primi allievi di Nicola

Peluffo e suo collaboratore all’Università di Torino. Per circa 10 anni ha lavorato come

micropsicoanalista, successivamente Mauro si è dedicato all’approfondimento delle filosofie

orientali e delle possibili correlazioni tra queste e gli sviluppi teorico-scientifici del modello

sistemico. Ne è scaturito un libro, “Psicoanalisi e oltre”, pubblicato nel 2011.

Le sue riflessioni e gli approfondimenti di quegli anni lo hanno sospinto verso la forma poetica

chiamata haiku ed ha così pubblicato due raccolte di poesie in questo stile.

Comprendiamo quanto la sua mente fosse sempre in movimento, libera, in ricerca di nuove

connessioni. Anche per questo la sua precoce scomparsa è per tutti noi una grave perdita, oltre che

dell’amico e compagno di viaggio, anche di un pensiero ricco e coinvolgente. Ci uniamo al dolore

della moglie Maria e della figlia Beatrice.