Collaborazione con l’Università di psicoanalisi di Mosca

Continua la collaborazione dell’Istituto italiano di micropsicoanalisi con l’Università di psicoanalisi di Mosca.

Nell’anno accademico in corso (2106/17) è stata inserita la disciplina “Introduzione alla micropsicoanalisi I annualità”, nel corso triennale di specializzazione in Psicoanalisi, psicoterapia psicoanalitica e consultazione psicoanalitica dell’Università di psicoanalisi di Mosca.

Il 20/02 hanno avuto inizio le lezioni tenute dalla Dott.ssa Bruna Marzi.

Continua, inoltre, il lavoro di traduzione dei testi micropsicoanalitici in russo, da parte di Olga Zvetkova sotto la supervisione di Bruna Marzi. I testi corrispondono al materiale esposto nelle lezioni seminariali dello scorso anno, durante il Master “Le basi della micropsicoanalisi – continuando Freud”. Ricordiamo che i seminari erano stati tenuti dai seguenti micropsicoanalisti: Bruna Marzi, Gioia Marzi, Daniela Gariglio, Daniela Vigna, Manuela Tartari e Daniel Lysek.

Il manuale sarà pubblicato entro la fine di aprile e disponibile presso la libreria dell’Università di psicoanalisi di Mosca.

www.infopsycho.ru