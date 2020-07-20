Микропсихоанализ: метод и инструменты

Онлайн курс повышения квалификации

С 22 по 25 июля 2020

Вы познакомьтесь с главными особенностями одного из самых современных методов психического исследования: микропсихоанализ.

Микропсихоанализ позиционируется в наследии фрейдовского психоанализа. Благодаря некоторым изменениям сеттинга, он позволяет глубже анализировать психические конфликты и быстрее их разрешать.

Курс в режиме полностью ОНЛАЙН разделен на 8 отдельных вебинаров по 2 академических часа, и 1 час введение в программу.

Преподаватели психоаналитики итальянского и швейцарского Институтов микропсихоанализа, специалисты, практикующиеся эту методику с 80ых годов.

Кому предназначается курс повышения квалификации

Курс рекомендован для психологов, слушателей и выпускников факультета психоанализа, студентов-психологов и практикующих психологов, студентов Московского Института психоанализа обучающихся на первом курсе дополнительного образования по психоанализу, психотерапевтической психотерапии и психоаналитическому консультированию, а также для всех, кто интересуется психоанализом.

По окончании курса и прохождения тестирования слушатели получат сертификат о повышении квалификации, выданный Итальянским Институтом Микропсихоанализа.

О программе

На вебинарах будут трактованы основные нововведения микропсихоанализа в ортодоксальный психоанализ, которые привели к формулировке метапсихологической модели. Последний вебинар, прочитан Директором Итальянского Института микропсихоанализа, будет посвящен именно основным характеристикам микропсихоаналитической метапсихологии.

Фундаментальное изменение в ортодоксальном методе — это «длинные сессии». Они являются главным инструментом микропсихоаналитического исследования. Данная возможность позволяет наблюдать явление, характерное для свободных ассоциаций, называемое сверхдетерминацией, когда каждый элемент свободных ассоциаций стремится к расчленению на детали а тот, в свою очередь, на микродетали и т. д. Сны, воспоминания, события повседневной жизни составляют рабочий материал сессий, которые структурируются в ассоциативных сериях. Они проходят путь от сознательного к предсознательному и обрабатывают фрагменты мыслей, чувств, образов, опытов, идей, восприятий, соматизаций, фантазий, эмоций. Длинные сессии дают возможность медленного распутывания бессознательного ядра.

По микропсихоанализу: агрессивность и сексуальность существуют с самого

начала жизни. Во всех человеческих произведениях можно найти более или менее скрытые агрессивно-сексуальные желания. Их взаимосвязь особо очевидна в партнерских отношениях.

Считается, что со сон-сновидение является основным инструментом для регулирования психосоматического равновесия.

В микропсихоаналитическом тренинге особое внимание уделяется анализу сновидений. Он проводится систематически, начиная с подробного изложения их содержания и повторяя его каждый раз до того момента, пока не закончится ассоциативный материал, касающийся сновидения. Собранный ассоциативный материал, рождается на базе остаток предыдущего дня и событий прошлого. Таким образом появляется возможность проследить, как сновидение влияет на предстоящий день человека, а также, как проведенный день влияет на создание сна.

Удлинение времени сеанса позволило развить некоторые технические инструменты, используемые для углубления исследования предсознательных и сознательных деталей жизни, в которых концентрируются аффекты и повторения. Одной из таких возможностей является изучение личных и семейных фотографий. Для данной работы используются лупы, которые увеличивают ту или иную деталь фотографии. Целью этой работы является прогрессивный подход к вытесненному через перцептивный контакт с близким анализируемому материалом и обработка психических реакций исходящих из этого контакта.

Еще одна техническая возможность, которая используется в микропсихоанализе – это исследование генеалогического древа. Анализируемый собирает материал о родословной своей семьи вне сеанса. Эта работа, при условии наличия аналитического исследования, демонстрирует динамику повторений семейных конфликтов. Успешные и менее успешные попытки отойти от этих повторений показывают ядра семейной фиксации и филогенетические травмы. Данная работа предоставляет основу для особого ассоциативного материала, который в течении сессии позволяет человеку найти свое место в системе семейных ценностей.

Внутриутробная жизнь является предметом обострённого внимания в микропсихоанализе. Взаимоотношение матери и плода очень тесное и одновременно конфликтное. На этой фазе развития будущий ребенок фиксирует первые следы своего опыта влечения и травматических реакций, которые впоследствии трансформируются в сновидения. Форма таких фиксаций является бессознательным ядром конфликта, который влияет на постперинатальные фиксации и вытеснения, провоцируя постоянную нестабильную психическую динамику.

Жизнь могла бы показаться намного более простой, если бы только можно было войти в контакт с творческим потенциалом, который покоится внутри нас и, при необходимости, может выйти на свет и обратиться в реальность в качестве попытки сделать жизнь более привлекательной. В процессе анализа отмечается, что когда люди выходят из некоторого невротического заточения, они начинают развивать приносящую удовлетворение и полную удовольствия, творческую деятельность. Именно поэтому такой вид творчества называется творчеством благополучия. Подобная креативность обостряется после завершения анализа и может придать новый смысл жизни или даже стать основным источником вдохновения.

Именно об этом, будет посвящен один вебинар: о возможности разблокировать собственную креативность и использовать ее, чтобы жить лучше.







Расписание вебинаров (время указано московское)

22 июля (среда)

с 10.00 по 10.45 Введение в курс. Проф. Бруна Марци

с 11.00 по 13.00 Длинные сеансы. Проф Даниел Лизек

с 15.30 по 17.30 Взаимодействие двух основных деятельностей человека – агрессивности и сексуальности. Проф Джея Марци

23 июля (четверг)

с 11. по 13.00 Сон-сновидение проф. Маттео Рикко

с 15.30 по 17.30 Технические инструменты микропсихоанализа – изучение фотографий. Проф. Амброжье Зая

24 июля (пятница)

с 11.00 по 13.00 Технические инструменты микропсихоанализа – изучение генеалогического древа. Проф. Бруна Марци

с 15.30 по 17.30 Первая фаза психо-сексуального развития – внутриутробная жизнь. Проф. Даниела Маренко

25 июля (суббота)

с 11.00 по 13.00 Творчество-благополучие. Творческие движения в анализе. Проф. Даниеэла Гарилье

с 15.30 по 17.30 Теоретические аспекты микропсихоаналитической модели. Проф. Луиджи Бальдари