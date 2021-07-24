Некролог Юсупа Байсагурова

ИИМ сообщает печальную информацию о потере коллеги Юсупа Байсагурова. Врач, психолог, Юсуп родился в Ингушетии, где жил с семьей. В июле 2021 года защитился в МИП и стал специалистом по психоанализу и психоаналитической психотерапии. С 2020 года был кандидатом в членстве ИИМ. Он принял участие в практических стажировках по микропсихоанализу, организованных в Бергамо в 2018 и 2019 годах.

Мы помним его веселый характер, щедрость его души и его привязанность к Нине Кузьминичне Асанова, нашим почетным членом.

Выражаем наши глубокие и сердечные соболезнования жене Юсупа, Луизе, и его детям Дане, Дании и Мохамеду