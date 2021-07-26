СУПЕРВИЗИИ В МИКРОПСИХОАНАЛИЗЕ

Представляем новую обучающую программу для психотерапевтов, клинических психологов и психоаналитиков “Супервизия в микропсихоанализе”. Программа организована в сотрудничестве с Московском Институте Психоанализа Желающие принять участие могут записаться здесь https://inpsycho.ru/
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Итальянский Институт Микропсихоанализа в сотрудничестве с Московским Институтом Психоанализа представляет супервизионный курс для практикующих психологов, психотерапевтов и психоаналитиков.
Период проведения: с начала ноября до середины декабря 2021 года.
ПРОГРАММА
Курс состоит из 8-ми теоретических лекций, каждая продолжительностью по 2 академических часа и 8-ми супервизий по 4 часа (2+2) с перерывом в 30 минут.
Преподаватели/супервизоры являются тренинговыми членами итальянского и швейцарского институтов микропсихоанализа.
Это восемь специалистов, которые будут глубже трактовать темы, уже частично проиллюстрированные на занятиях трехгодичного курса переподготовки, уделяя особое внимание практическим аспектам микропсихоаналитической и микропсихотерапевтической техники.
Теоретическая часть курса будет представлена синхронным переводом, за исключением лекции и супервизий русскоговорящего руководителя курса, – доктора Бруны Марци; в то время, как все остальные супервизии будут сопровождаться последовательным переводом.
Количество активных участников ограничено, – 16 человек.
В рамках курса, каждый из участников в порядке очередности представит по 1 кейсу для обсуждения с супервизором. Специалист, представляющий свой кейс будет обсуждать его с супервизором, остальные участники имеют право задать 1 вопрос продолжительностью не более 2-х минут.
Супервизанты должны предоставить материал кейса до 20 октября текущего года, общим объемом печатного текста 2-3 страницы, структура которого представлена ниже:
- Краткая личная и семейная история анализанта.
- Запрос к терапии.
- Избранный сеттинг и его характеристики.
- Причины выбора сеттинга.
- Возможное использование технических инструментов.
- Основные сопротивления и защитные механизмы.
- Экзистенциальные и патологические повторения.
- Проявления переноса.
*Курс также будет открыт для всех желающих зарегистрироваться в качестве пассивного (молчаливого) участника.
Расписание занятий каждого лектора и краткое описание теоретических лекций
Кв. Цангрилли
Суббота 30.10.2021г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.
«Микропсихоаналитический и микропсихотерапевтический метод».
- Длительные сессии;
- анализ психобиологических деталей;
- сверхдетерминация;
- продолжительность и техника микропсихоаналитической работы;
- клинические примеры.
Суббота 06.11.2021г., с 11:00 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).
Б. Марци
Суббота 13.11.2021г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.
«Технические инструменты: изучение фотографий в микропсихоанализе и микропсихоаналитической психотерапии».
- Функции и цели технических инструментов;
- техника использования фотографий в микропсихоанализе и микропсихоаналитической психотерапии;
- перенос при употреблении фотографий в аналитической работе;
- клинические примеры.
Суббота 20.11.2021г., с 11:00 до 12.45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).
Д. Маренко
Суббота 27.11.2021г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.
«Подростковый возраст: телесные изменения и психические последствия».
- Телесные изменения в подростковом возрасте, амбивалентные отношения с собственным телом, телесная дисперцепция в подростковом возрасте;
- возвращение Эдипого комплекса в подростковом возрасте;
- ослабление Эго, и поиск новых идентификаций;
- самоповреждение в подростковом возрасте, динамика контроля и потери контроля, в меняющемся теле.
Суббота 04.12.2021г. с 11:00 до 12.45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).
Д. Вигня
Суббота 11.12.2021г., с 11:00 по 12:30 – теоретическая лекция.
«Синдром Аспергера и микропсихоаналитическое лечение».
- Описание, исследования и изучение синдрома Аспергера;
- вклад когнитивно-поведенческой теории в его лечение;
- вклад микропсихоанализа: клинические примеры.
Суббота 18.12.2021г., с 11:00 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).
Д. Гарилье
Суббота 15.01.2022 г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.
«Обсессивно-компульсивная структура: микропсихоаналитическое лечение».
- Обсессивное расстройство в психоанализе;
- наиболее распространенные защитные механизмы;
- длинная сессия и “процесс рекомбинативной переработки” в микропсихоаналитическом лечении;
- примеры психобиологической трансформации и попытки сохранить приобретенное благополучие.
Суббота 22.01.2022 г., с 11:15 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).
Дж. Марци
Суббота 29.01.2022 г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.
«Панические атаки: анализ и комплексное лечение в микропсихоаналитической психотерапии».
- Паническая атака и тревожное расстройство: сходства и различия;
- исследование в области неврологии;
- психоаналитическая точка зрения;
- взаимосвязь между панической атакой и сном/сновидением: микропсихоаналитическая точка зрения;
- клинические примеры.
Суббота 05.02.2021г., с 11:00 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).
Д. Лизек
Суббота 12.02.2022 г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.
«Психосоматические расстройства в микропсихоаналитической практике, между истерической конверсией и соматизацией».
- Истерическая конверсия является выражением конфликта желания/защиты
- соматизация возникает в результате резонанса между современным событием и вытесненным переживанием
- необходимые изменения сеттинга для лечения конверсионной истерии и соматизации
Суббота 19.02.2022 г., с 11:00 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).
Л. Бальдари
Суббота 26.02.2022 г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.
«Траур в пограничных состояниях: лечение в микропсихоаналитической психотерапии».
- Траур по Фрейду и по микропсихоанализу;
- траур нормальный и патологический;
- пограничные состояния;
- микропсихоаналитическая психотерапия патологической тяжелой утраты: клинические примеры.
Суббота 05.03.2022 г., с 11:00 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).
• По окончании курса участники получат сертификат о повышении квалификации, выданный Итальянским Институтом Микропсихоанализа.