СУПЕРВИЗИИ В МИКРОПСИХОАНАЛИЗЕ

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Представляем новую обучающую программу для психотерапевтов, клинических психологов и психоаналитиков “Супервизия в микропсихоанализе”. Программа организована в сотрудничестве с Московском Институте Психоанализа Желающие принять участие могут записаться здесь https://inpsycho.ru/additional_education/298?block_id=1

Итальянский Институт Микропсихоанализа в сотрудничестве с Московским Институтом Психоанализа представляет супервизионный курс для практикующих психологов, психотерапевтов и психоаналитиков.  
Период проведения: с начала ноября до середины декабря 2021 года.


ПРОГРАММА

Курс состоит из 8-ми теоретических лекций, каждая продолжительностью по 2 академических часа и 8-ми супервизий по 4 часа (2+2) с перерывом в 30 минут.
Преподаватели/супервизоры являются тренинговыми членами итальянского и швейцарского институтов микропсихоанализа. 
Это восемь специалистов, которые будут глубже трактовать темы, уже частично проиллюстрированные на занятиях трехгодичного курса переподготовки, уделяя особое внимание практическим аспектам микропсихоаналитической и микропсихотерапевтической техники.
Теоретическая часть курса будет представлена синхронным переводом, за исключением лекции и супервизий русскоговорящего руководителя курса, – доктора Бруны Марци; в то время, как все остальные супервизии будут сопровождаться последовательным переводом.
Количество активных участников ограничено, – 16 человек. 
В рамках курса, каждый из участников в порядке очередности представит по 1 кейсу для обсуждения с супервизором. Специалист, представляющий свой кейс будет обсуждать его с супервизором, остальные участники имеют право задать 1 вопрос продолжительностью не более 2-х минут. 
Супервизанты должны предоставить материал кейса до 20 октября текущего года, общим объемом печатного текста 2-3 страницы, структура которого представлена ниже:

  1. Краткая личная и семейная история анализанта.
  2. Запрос к терапии.
  3. Избранный сеттинг и его характеристики.
  4. Причины выбора сеттинга.
  5. Возможное использование технических инструментов.
  6. Основные сопротивления и защитные механизмы.
  7. Экзистенциальные и патологические повторения.
  8. Проявления переноса.

*Курс также будет открыт для всех желающих зарегистрироваться в качестве пассивного (молчаливого) участника.

Расписание занятий каждого лектора и краткое описание теоретических лекций


Кв. Цангрилли
Суббота 30.10.2021г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция. 
«Микропсихоаналитический и микропсихотерапевтический метод».

  • Длительные сессии;
  • анализ психобиологических деталей;
  • сверхдетерминация;
  • продолжительность и техника микропсихоаналитической работы;
  • клинические примеры.

Суббота 06.11.2021г., с 11:00 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).

Б. Марци 
Суббота 13.11.2021г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.
«Технические инструменты: изучение фотографий в микропсихоанализе и микропсихоаналитической психотерапии».

  • Функции и цели технических инструментов;
  • техника использования фотографий в микропсихоанализе и микропсихоаналитической психотерапии;
  • перенос при употреблении фотографий в аналитической работе;
  • клинические примеры.

Суббота 20.11.2021г., с 11:00 до 12.45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).        

Д. Маренко 
Суббота 27.11.2021г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.
«Подростковый возраст: телесные изменения и психические последствия».

  • Телесные изменения в подростковом возрасте, амбивалентные отношения с собственным телом, телесная дисперцепция в подростковом возрасте;
  • возвращение Эдипого комплекса в подростковом возрасте;
  • ослабление Эго, и поиск новых идентификаций;
  • самоповреждение в подростковом возрасте, динамика контроля и потери контроля, в меняющемся теле.

Суббота 04.12.2021г. с 11:00 до 12.45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).

Д. Вигня 
Суббота 11.12.2021г., с 11:00 по 12:30 – теоретическая лекция.
«Синдром Аспергера и микропсихоаналитическое лечение».

  • Описание, исследования и изучение синдрома Аспергера;
  • вклад когнитивно-поведенческой теории в его лечение;
  • вклад микропсихоанализа: клинические примеры.

Суббота 18.12.2021г., с 11:00 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса). 

Д. Гарилье
Суббота 15.01.2022 г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция. 
«Обсессивно-компульсивная структура: микропсихоаналитическое лечение».

  • Обсессивное расстройство в психоанализе;
  • наиболее распространенные защитные механизмы;
  • длинная сессия и “процесс рекомбинативной переработки” в микропсихоаналитическом лечении;
  • примеры психобиологической трансформации и попытки сохранить приобретенное благополучие.

Суббота 22.01.2022 г., с 11:15 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).   

 
Дж. Марци 
Суббота 29.01.2022 г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.
«Панические атаки: анализ и комплексное лечение в микропсихоаналитической психотерапии».

  • Паническая атака и тревожное расстройство: сходства и различия;
  • исследование в области неврологии;
  • психоаналитическая точка зрения;
  • взаимосвязь между панической атакой и сном/сновидением: микропсихоаналитическая точка зрения;
  • клинические примеры.

Суббота 05.02.2021г., с 11:00 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).  

 Д. Лизек 
Суббота 12.02.2022 г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.
«Психосоматические расстройства в микропсихоаналитической практике, между истерической конверсией и соматизацией».

  • Истерическая конверсия является выражением конфликта желания/защиты
  • соматизация возникает в результате резонанса между современным событием и вытесненным переживанием
  • необходимые изменения сеттинга для лечения конверсионной истерии и соматизации

Суббота 19.02.2022 г., с 11:00 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).      

Л. Бальдари
Суббота 26.02.2022 г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.
«Траур в пограничных состояниях: лечение в микропсихоаналитической психотерапии».

  • Траур по Фрейду и по микропсихоанализу;
  • траур нормальный и патологический;
  • пограничные состояния;
  • микропсихоаналитическая психотерапия патологической тяжелой утраты: клинические примеры.

Суббота 05.03.2022 г., с 11:00 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).        

 
• По окончании курса участники получат сертификат о повышении квалификации, выданный Итальянским Институтом Микропсихоанализа.