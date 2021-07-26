СУПЕРВИЗИИ В МИКРОПСИХОАНАЛИЗЕ

Представляем новую обучающую программу для психотерапевтов, клинических психологов и психоаналитиков “Супервизия в микропсихоанализе”. Программа организована в сотрудничестве с Московском Институте Психоанализа Желающие принять участие могут записаться здесь https://inpsycho.ru/ additional_education/298? block_id=1

Итальянский Институт Микропсихоанализа в сотрудничестве с Московским Институтом Психоанализа представляет супервизионный курс для практикующих психологов, психотерапевтов и психоаналитиков.

Период проведения: с начала ноября до середины декабря 2021 года.



ПРОГРАММА

Курс состоит из 8-ми теоретических лекций, каждая продолжительностью по 2 академических часа и 8-ми супервизий по 4 часа (2+2) с перерывом в 30 минут.

Преподаватели/супервизоры являются тренинговыми членами итальянского и швейцарского институтов микропсихоанализа.

Это восемь специалистов, которые будут глубже трактовать темы, уже частично проиллюстрированные на занятиях трехгодичного курса переподготовки, уделяя особое внимание практическим аспектам микропсихоаналитической и микропсихотерапевтической техники.

Теоретическая часть курса будет представлена синхронным переводом, за исключением лекции и супервизий русскоговорящего руководителя курса, – доктора Бруны Марци; в то время, как все остальные супервизии будут сопровождаться последовательным переводом.

Количество активных участников ограничено, – 16 человек.

В рамках курса, каждый из участников в порядке очередности представит по 1 кейсу для обсуждения с супервизором. Специалист, представляющий свой кейс будет обсуждать его с супервизором, остальные участники имеют право задать 1 вопрос продолжительностью не более 2-х минут.

Супервизанты должны предоставить материал кейса до 20 октября текущего года, общим объемом печатного текста 2-3 страницы, структура которого представлена ниже:

Краткая личная и семейная история анализанта. Запрос к терапии. Избранный сеттинг и его характеристики. Причины выбора сеттинга. Возможное использование технических инструментов. Основные сопротивления и защитные механизмы. Экзистенциальные и патологические повторения. Проявления переноса.

*Курс также будет открыт для всех желающих зарегистрироваться в качестве пассивного (молчаливого) участника.

Расписание занятий каждого лектора и краткое описание теоретических лекций



Кв. Цангрилли

Суббота 30.10.2021г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.

«Микропсихоаналитический и микропсихотерапевтический метод».

Длительные сессии;

анализ психобиологических деталей;

сверхдетерминация;

продолжительность и техника микропсихоаналитической работы;

клинические примеры.

Суббота 06.11.2021г., с 11:00 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).

Б. Марци

Суббота 13.11.2021г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.

«Технические инструменты: изучение фотографий в микропсихоанализе и микропсихоаналитической психотерапии».

Функции и цели технических инструментов;

техника использования фотографий в микропсихоанализе и микропсихоаналитической психотерапии;

перенос при употреблении фотографий в аналитической работе;

клинические примеры.

Суббота 20.11.2021г., с 11:00 до 12.45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).

Д. Маренко

Суббота 27.11.2021г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.

«Подростковый возраст: телесные изменения и психические последствия».

Телесные изменения в подростковом возрасте, амбивалентные отношения с собственным телом, телесная дисперцепция в подростковом возрасте;

возвращение Эдипого комплекса в подростковом возрасте;

ослабление Эго, и поиск новых идентификаций;

самоповреждение в подростковом возрасте, динамика контроля и потери контроля, в меняющемся теле.

Суббота 04.12.2021г. с 11:00 до 12.45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).

Д. Вигня

Суббота 11.12.2021г., с 11:00 по 12:30 – теоретическая лекция.

«Синдром Аспергера и микропсихоаналитическое лечение».

Описание, исследования и изучение синдрома Аспергера;

вклад когнитивно-поведенческой теории в его лечение;

вклад микропсихоанализа: клинические примеры.

Суббота 18.12.2021г., с 11:00 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).

Д. Гарилье

Суббота 15.01.2022 г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.

«Обсессивно-компульсивная структура: микропсихоаналитическое лечение».

Обсессивное расстройство в психоанализе;

наиболее распространенные защитные механизмы;

длинная сессия и “процесс рекомбинативной переработки” в микропсихоаналитическом лечении;

примеры психобиологической трансформации и попытки сохранить приобретенное благополучие.

Суббота 22.01.2022 г., с 11:15 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).



Дж. Марци

Суббота 29.01.2022 г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.

«Панические атаки: анализ и комплексное лечение в микропсихоаналитической психотерапии».

Паническая атака и тревожное расстройство: сходства и различия;

исследование в области неврологии;

психоаналитическая точка зрения;

взаимосвязь между панической атакой и сном/сновидением: микропсихоаналитическая точка зрения;

клинические примеры.

Суббота 05.02.2021г., с 11:00 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).

Д. Лизек

Суббота 12.02.2022 г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.

«Психосоматические расстройства в микропсихоаналитической практике, между истерической конверсией и соматизацией».

Истерическая конверсия является выражением конфликта желания/защиты

соматизация возникает в результате резонанса между современным событием и вытесненным переживанием

необходимые изменения сеттинга для лечения конверсионной истерии и соматизации

Суббота 19.02.2022 г., с 11:00 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).

Л. Бальдари

Суббота 26.02.2022 г., с 11:00 до 12:30 – теоретическая лекция.

«Траур в пограничных состояниях: лечение в микропсихоаналитической психотерапии».

Траур по Фрейду и по микропсихоанализу;

траур нормальный и патологический;

пограничные состояния;

микропсихоаналитическая психотерапия патологической тяжелой утраты: клинические примеры.

Суббота 05.03.2022 г., с 11:00 до 12:45 и с 13:15 до 15:00 – супервизия (2 кейса).



• По окончании курса участники получат сертификат о повышении квалификации, выданный Итальянским Институтом Микропсихоанализа.