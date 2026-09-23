Evento ECM – COSCIENZA RICORDO TESTIMONIANZA

L’intersezione fra coscienza, ricordo e testimonianza rappresenta uno dei campi di studio più affascinanti e complessi della psicoanalisi, della psicologia cognitiva, delle neuroscienze e del diritto. Questi tre elementi determinano il modo in cui percepiamo la realtà, la memorizziamo e la trasmettiamo agli altri.

Ogni disciplina costruisce un modello della realtà coerente con il livello di fenomeni che intende descrivere. La psicoanalisi si occupa del significato soggettivo, dell’inconscio e della relazione; la psicologia cognitiva indaga i processi mentali; le neuroscienze osservano i processi neurobiologici.

Nel contesto giudiziario la testimonianza è uno dei mezzi di prova più diffusi, ma anche uno dei più fragili, poiché il sistema legale deve tradurre i complessi meccanismi della mente umana in elementi di certezza giuridica.

Le due giornate di formazione rappresentano un dialogo tra esperti delle discipline menzionate con l’obiettivo di favorire un approfondimento e una condivisione delle conoscenze. Sono rivolte a medici, psicologi e tecnici della riabilitazione psichiatrica.

Relatori



MATTEO ALLONE

Psicologo analista didatta CIPA | psichiatra | Messina

EMMANUEL ANATI

Paleoantropologo | presidente Atelier | Capo di Ponte

ANNAMARIA ANSELMO

Professore ordinario di Storia della Filosofia COSPECS Università di Messina

LUIGI BALDARI

Micropsicoanalista didatta | psichiatra | Messina

VÉRONIQUE CAILLAT

Psicoanalista didatta | psicologa | Association Freudienne de Psychanalyse en Longues Séances | Lugano

DANIELA GARIGLIO

Micropsicoanalista didatta | psicologa psicoterapeuta | Torino

GIUSEPPE GEMBILLO

Direttore Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità Edgar Morin | Messina

GIUSEPPE GIORDANO

Professore ordinario di Storia della Filosofia DICAM Università di Messina

DANIELE LA BARBERA

Professore ordinario di Psichiatria Università di Palermo

ANDREA LA SPADA

Giudice Tribunale di Patti

LUCIANA LA STELLA

Psicoanalista | psicologa | presidente OPIFER | Milano

GIORGIO MACCAFERRI

Psichiatra CHUV, Maître d’enseignement et de recherche Università di Losanna

GIUSEPPE MENTO

Neurologo | Messina

MATTEO RICCO’

Micropsicoanalista abilitato | psicologo psicoterapeuta | Torino

ANDREA ROCCHITELLI

Micropsicoanalista titolare | psicologo clinico | Milano

VINCENZO MARIA ROMEO

Psichiatra | direttore scientifico SPPG | ricercatore in Psicologia Dinamica e Clinica Università di Palermo

FABIANA RUSSO

Dottore di ricerca in Filosofia COSPECS Università di Messina

ALESSANDRO SERGI

Professore associato di Fisica Teorica MIFT Università di Messina

CARMELO STAROPOLI

Coordinatore Branca Neurologia ASP Messina

DANIELA VIGNA

Micropsicoanalista didatta | già docente di Psicopatologia dello sviluppo Università di Torino

AMBROGIO ZAIA

Micropsicoanalista titolare | psicologo psicoterapeuta | Torino



VENERDI 9 OTTOBRE

ore 9:00 Registrazione dei partecipanti

ore 9:15 Saluti LUIGI BALDARI Direttore dell’Istituto Italiano di Micropsicoanalisi GIUSEPPE GEMBILLO Direttore del Centro Studi Internazionale Filosofia della Complessità “Edgar Morin”MARIO SAMPERI Presidente del Tribunale di Patti ANDREA APOLLONIO Procuratore FF della Repubblica di Patti PIERO VINCI Componente della Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura GIAOMO CAUDO Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Messina

ore 9:30 PRIMA SESSIONE – Moderatore Ambrogio Zaia DANIELA VIGNA Riflessioni su coscienza, ricordi e testimonianze ANDREA LA SPADA Assunzione e valutazione della prova testimoniale VERONIQUE CAILLAT Vulnerabilità della testimonianza: il ruolo dell’inconscio nella deformazione della realtà

ore 11:00-11:15 Pausa DANIELE LA BARBERA Realtà modificata: illusioni percettive e falsificazioni mnestiche LUIGI BALDARI Psicoanalisi e diritto: il giudice interiore CARMELO STAROPOLI Coscienza: espressione dell’esistenza EMMANUEL ANATI Trends e paradigmi concettuali dedotti dall’arte visiva. Coscienza, memoria e testimonianze (uno studio di antropologia concettuale)

ore 13:30 Pausa

ore 14:30 SECONDA SESSIONE – Moderatore Daniela Gariglio ALESSANDRO SERGI Trame del tempo: prospettive della fisica teorica su memoria e coscienza MATTEO ALLONE Il coraggio di testimoniare DANIELA MARENCO Tracce inconsce e memoria indiretta: un omaggio a Nicola Peluffo AMBROGIO ZAIA Quando il ricordo parla: memoria, transfert e testimonianza ANNAMARIA ANSELMO, GIUSEPPE GEMBILLO, GIUSEPPE GIORDANO, FABIANA RUSSO Tavola rotonda La coscienza e i suoi nemici di ieri e di oggi



SABATO 10 OTTOBRE

ore 9:15 Registrazione dei partecipanti

ore 9:30 TERZA SESSIONE – Moderatore Daniela Vigna LUCIANA LA STELLA Abitare la soglia. Coscienza, ricordo e testimonianza del vivente DANIELA GARIGLIO Rientri di vita e nuove eredità: testimonianze GIORGIO MACCAFERRI Coscienza e fine vita: cure palliative psichiatriche

ore 11:00-11:15 pausa VINCENZO MARIA ROMEO Dalla traccia psichica alla traccia digitale: coscienza, ricordo e testimonianza nella psicopatologia post-digitale GIUSEPPE MENTO Intenzionalità latente, basi neurofisiologiche e cognitive ANDREA ROCCHITELLI Oltre la parola: reperti inconsci, microespressioni e significato della testimonianza MATTEO RICCÒ Ricordo e testimonianze in un caso di psicosi

ore 13:15 Verifica apprendimento partecipanti e chiusura lavori

ISCRIZIONE EVENTO FORMATIVO

L’evento sarà accreditato in seno al programma nazionale per la formazione continua per gli operatori della sanità

(programma ECM) per le figure professionali di medico, psicologo e tecnico della riabilitazione psichiatrica.

L’iscrizione è gratuita. La richiesta può essere inoltrata alla segreteria organizzativa tramite email. I richiedenti saranno

accettati in base alla data e all’orario di ricevimento della domanda fino al raggiungimento del numero massimo di

partecipanti (60).

L’evento rientra inoltre nell’Offerta formativa decentrata (Corte di Appello di Messina) della Scuola Superiore della

Magistratura. Iscrizione tramite il sistema della SSM.



RESPONSABILE SCIENTIFICO

Luigi Baldari tel. 338 392330

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Istituto Italiano di Micropsicoanalisi

istitutomicropsicoanalisi@gmail.com