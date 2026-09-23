Evento ECM – COSCIENZA RICORDO TESTIMONIANZA

L’intersezione fra coscienza, ricordo e testimonianza rappresenta uno dei campi di studio più affascinanti e complessi della psicoanalisi, della psicologia cognitiva, delle neuroscienze e del diritto. Questi tre elementi determinano il modo in cui percepiamo la realtà, la memorizziamo e la trasmettiamo agli altri.
Ogni disciplina costruisce un modello della realtà coerente con il livello di fenomeni che intende descrivere. La psicoanalisi si occupa del significato soggettivo, dell’inconscio e della relazione; la psicologia cognitiva indaga i processi mentali; le neuroscienze osservano i processi neurobiologici.
Nel contesto giudiziario la testimonianza è uno dei mezzi di prova più diffusi, ma anche uno dei più fragili, poiché il sistema legale deve tradurre i complessi meccanismi della mente umana in elementi di certezza giuridica.
Le due giornate di formazione rappresentano un dialogo tra esperti delle discipline menzionate con l’obiettivo di favorire un approfondimento e una condivisione delle conoscenze. Sono rivolte a medici, psicologi e tecnici della riabilitazione psichiatrica.
Relatori
MATTEO ALLONE
Psicologo analista didatta CIPA | psichiatra | Messina
EMMANUEL ANATI
Paleoantropologo | presidente Atelier | Capo di Ponte
ANNAMARIA ANSELMO
Professore ordinario di Storia della Filosofia COSPECS Università di Messina
LUIGI BALDARI
Micropsicoanalista didatta | psichiatra | Messina
VÉRONIQUE CAILLAT
Psicoanalista didatta | psicologa | Association Freudienne de Psychanalyse en Longues Séances | Lugano
DANIELA GARIGLIO
Micropsicoanalista didatta | psicologa psicoterapeuta | Torino
GIUSEPPE GEMBILLO
Direttore Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità Edgar Morin | Messina
GIUSEPPE GIORDANO
Professore ordinario di Storia della Filosofia DICAM Università di Messina
DANIELE LA BARBERA
Professore ordinario di Psichiatria Università di Palermo
ANDREA LA SPADA
Giudice Tribunale di Patti
LUCIANA LA STELLA
Psicoanalista | psicologa | presidente OPIFER | Milano
GIORGIO MACCAFERRI
Psichiatra CHUV, Maître d’enseignement et de recherche Università di Losanna
GIUSEPPE MENTO
Neurologo | Messina
MATTEO RICCO’
Micropsicoanalista abilitato | psicologo psicoterapeuta | Torino
ANDREA ROCCHITELLI
Micropsicoanalista titolare | psicologo clinico | Milano
VINCENZO MARIA ROMEO
Psichiatra | direttore scientifico SPPG | ricercatore in Psicologia Dinamica e Clinica Università di Palermo
FABIANA RUSSO
Dottore di ricerca in Filosofia COSPECS Università di Messina
ALESSANDRO SERGI
Professore associato di Fisica Teorica MIFT Università di Messina
CARMELO STAROPOLI
Coordinatore Branca Neurologia ASP Messina
DANIELA VIGNA
Micropsicoanalista didatta | già docente di Psicopatologia dello sviluppo Università di Torino
AMBROGIO ZAIA
Micropsicoanalista titolare | psicologo psicoterapeuta | Torino
VENERDI 9 OTTOBRE
- ore 9:00 Registrazione dei partecipanti
- ore 9:15 Saluti
- LUIGI BALDARI Direttore dell’Istituto Italiano di Micropsicoanalisi
- GIUSEPPE GEMBILLO Direttore del Centro Studi Internazionale Filosofia della Complessità “Edgar Morin”MARIO SAMPERI Presidente del Tribunale di Patti
- ANDREA APOLLONIO Procuratore FF della Repubblica di Patti
- PIERO VINCI Componente della Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura
- GIAOMO CAUDO Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Messina
- ore 9:30 PRIMA SESSIONE – Moderatore Ambrogio Zaia
- DANIELA VIGNA Riflessioni su coscienza, ricordi e testimonianze
- ANDREA LA SPADA Assunzione e valutazione della prova testimoniale
- VERONIQUE CAILLAT Vulnerabilità della testimonianza: il ruolo dell’inconscio nella deformazione della realtà
- ore 11:00-11:15 Pausa
- DANIELE LA BARBERA Realtà modificata: illusioni percettive e falsificazioni mnestiche
- LUIGI BALDARI Psicoanalisi e diritto: il giudice interiore
- CARMELO STAROPOLI Coscienza: espressione dell’esistenza
- EMMANUEL ANATI Trends e paradigmi concettuali dedotti dall’arte visiva. Coscienza, memoria e testimonianze (uno studio di antropologia concettuale)
- ore 13:30 Pausa
- ore 14:30 SECONDA SESSIONE – Moderatore Daniela Gariglio
- ALESSANDRO SERGI Trame del tempo: prospettive della fisica teorica su memoria e coscienza
- MATTEO ALLONE Il coraggio di testimoniare
- DANIELA MARENCO Tracce inconsce e memoria indiretta: un omaggio a Nicola Peluffo
- AMBROGIO ZAIA Quando il ricordo parla: memoria, transfert e testimonianza
- ANNAMARIA ANSELMO, GIUSEPPE GEMBILLO, GIUSEPPE GIORDANO, FABIANA RUSSO
- Tavola rotonda La coscienza e i suoi nemici di ieri e di oggi
SABATO 10 OTTOBRE
- ore 9:15 Registrazione dei partecipanti
- ore 9:30 TERZA SESSIONE – Moderatore Daniela Vigna
- LUCIANA LA STELLA Abitare la soglia. Coscienza, ricordo e testimonianza del vivente
- DANIELA GARIGLIO Rientri di vita e nuove eredità: testimonianze
- GIORGIO MACCAFERRI Coscienza e fine vita: cure palliative psichiatriche
- ore 11:00-11:15 pausa
- VINCENZO MARIA ROMEO Dalla traccia psichica alla traccia digitale: coscienza, ricordo e testimonianza nella psicopatologia post-digitale
- GIUSEPPE MENTO Intenzionalità latente, basi neurofisiologiche e cognitive
- ANDREA ROCCHITELLI Oltre la parola: reperti inconsci, microespressioni e significato della testimonianza
- MATTEO RICCÒ Ricordo e testimonianze in un caso di psicosi
- ore 13:15 Verifica apprendimento partecipanti e chiusura lavori
ISCRIZIONE EVENTO FORMATIVO
L’evento sarà accreditato in seno al programma nazionale per la formazione continua per gli operatori della sanità
(programma ECM) per le figure professionali di medico, psicologo e tecnico della riabilitazione psichiatrica.
L’iscrizione è gratuita. La richiesta può essere inoltrata alla segreteria organizzativa tramite email. I richiedenti saranno
accettati in base alla data e all’orario di ricevimento della domanda fino al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti (60).
L’evento rientra inoltre nell’Offerta formativa decentrata (Corte di Appello di Messina) della Scuola Superiore della
Magistratura. Iscrizione tramite il sistema della SSM.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Luigi Baldari tel. 338 392330
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Istituto Italiano di Micropsicoanalisi
istitutomicropsicoanalisi@gmail.com