Questo volume su Le nuove famiglie segue al precedente numero del bollettino su La solitudine.

Silvio Fanti lega la solitudine alla famiglia nucleare, che a suo parere esacerba la solitudine dell’occidentale. ‹‹La famiglia – scrive – è edipica e cristallizza la solitudine […] tenta di digerire la solitudine mentre al contempo la secerne››.

Fanti presenta la solitudine guardando soprattutto alle fratture interne dell’essere umano e alle loro conseguenze cliniche e sociologiche. Indica altresì una possibile apertura al miglioramento della condizione umana, attraverso il ritorno alla famiglia allargata.

Fino a cinquanta anni fa ‹‹la famiglia allargata o estesa era quella che raggruppava nonni, genitori, figli, zii e zie, cugine, ecc.››.

Attualmente, secondo l’Istat, sono circa mezzo milione le famiglie allargate in Italia, intendendo con questo termine coppie in cui almeno uno dei due partner ha alle spalle un precedente matrimonio o una separazione. Ma il termine indica anche realtà diverse: due nuclei familiari uniti in un’unica e grande famiglia allargata, famiglie ricostituite non coniugate, quelle composte da mamme o papà single (le cosiddette famiglie monogenitoriali), ma anche famiglie divise dai divorzi ma non ricostituite e che, per i bambini, diventano due microcosmi paralleli nei quali vivere due vite diverse. Sono queste ad essere indicate come nuove famiglie.

Il volume è una raccolta di scritti proposti da cultori di varie discipline: antropologia, filosofia, psicologia, psicopatologia, psicoanalisi, micropsicoanalisi.

NOTE