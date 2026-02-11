L’INCONTRO DEL CORPO E DELLA MENTE: Psicoanalisi, Neuroscienze e Filosofia in dialogo

OPIFeR – I^ GIORNATA DI STUDIO 2026
OPIFeR A.P.S. e Istituto Italiano di Micropsicoanalisi
Domenica 15 febbraio 2026
SESSIONE DEL MATTINO
ore 10:00 – 13:00
Apertura della giornata
Luciana LA STELLA
Psicoanalista, Docente, Presidente Opifer APS
Abitare la soglia: corpo, parola e dialogo tra le discipline
Gerolamo SIRENA
Psicoanalista, Filosofo Treviso
Verità epistemica, verità psichica e verità scientifica. Un dialogo multidisciplinare
Giuseppe GIORDANO
Professore ordinario di Storia della filosofia, DICAM Università di Messina
La complessità del rapporto mente-corpo
Mabel GOTTI
Psicoanalista, Docente, Segretario Direttivo Opifer, IPA Firenze
Geografie del “TRA”. Psicoanalisi e neuroscienze in dialogo
— Pausa —
Vincenzo Maria ROMEO
Psicoanalista, Psichiatra, Prof. Uni-Palermo, SPPG Reggio Calabria
Ri-mentalizzare il corporeo. La psicopatologia post-digitale
Giovanni CALLEGARI
Psicoanalista, Docente, Sotto la Mole Torino
Tra carne e pensiero. Psicoanalisi, neuroscienze e filosofia in dialogo
Monica TOMAGNINI
Psicoanalista, Docente, Ass. Dina Vallino Milano
Diventare Sé stessi. Corpo, relazione e mente incarnata in dialogo
Dibattito
SESSIONE DEL POMERIGGIO
ore 14:00 – 16:30
Luigi BALDARI
Micropsicoanalista didatta, Psichiatra, Messina
La dimensione psicobiologica della mente
Nicola BRAGAZZI
Medico, epidemiologo, biostatistico
Corpo, esperienza, identità. Gene-ambiente e clinica in dialogo
Carmelo STAROPOLI
Neurologo e Neurochirurgo, Coordinatore Branca Neurologia ASP Messina
Dal Connettoma alla filosofia della mente: un new deal
Manlio CONVERTI
Psichiatra ASL Napoli, Presidente AMIGAY APS
Neuroimaging e Psicoanalisi: mente-cervello in dialogo nella cura
Fabio RAPISARDA
Psichiatra, psicoanalista, Docente Uni-Palermo
Soggetto e Sé incarnato Agency e ownership tra corpo e mente
Daniela GARIGLIO
Micropsicoanalista didatta, Psicologa Psicoterapeuta, Torino
Seduta lunga in micropsicoanalisi come tentativo di congruità psicobiologica
Fulvio FRATI
Psicologo, Docente, SIPRe Parma
Dal corpo al campo relazionale. Un dialogo tra discipline
Dibattito e conclusioni
Si ringrazia l'Istituto Italiano di Micropsicoanalisi
