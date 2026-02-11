L’INCONTRO DEL CORPO E DELLA MENTE: Psicoanalisi, Neuroscienze e Filosofia in dialogo

OPIFeR – I^ GIORNATA DI STUDIO 2026

OPIFeR A.P.S. e Istituto Italiano di Micropsicoanalisi

Domenica 15 febbraio 2026

SESSIONE DEL MATTINO



ore 10:00 – 13:00

Apertura della giornata



Luciana LA STELLA

Psicoanalista, Docente, Presidente Opifer APS

Abitare la soglia: corpo, parola e dialogo tra le discipline

Gerolamo SIRENA

Psicoanalista, Filosofo Treviso

Verità epistemica, verità psichica e verità scientifica. Un dialogo multidisciplinare

Giuseppe GIORDANO

Professore ordinario di Storia della filosofia, DICAM Università di Messina

La complessità del rapporto mente-corpo

Mabel GOTTI

Psicoanalista, Docente, Segretario Direttivo Opifer, IPA Firenze

Geografie del “TRA”. Psicoanalisi e neuroscienze in dialogo

— Pausa —

Vincenzo Maria ROMEO

Psicoanalista, Psichiatra, Prof. Uni-Palermo, SPPG Reggio Calabria

Ri-mentalizzare il corporeo. La psicopatologia post-digitale

Giovanni CALLEGARI

Psicoanalista, Docente, Sotto la Mole Torino

Tra carne e pensiero. Psicoanalisi, neuroscienze e filosofia in dialogo

Monica TOMAGNINI

Psicoanalista, Docente, Ass. Dina Vallino Milano

Diventare Sé stessi. Corpo, relazione e mente incarnata in dialogo

Dibattito

SESSIONE DEL POMERIGGIO



ore 14:00 – 16:30

Luigi BALDARI

Micropsicoanalista didatta, Psichiatra, Messina

La dimensione psicobiologica della mente

Nicola BRAGAZZI

Medico, epidemiologo, biostatistico

Corpo, esperienza, identità. Gene-ambiente e clinica in dialogo

Carmelo STAROPOLI

Neurologo e Neurochirurgo, Coordinatore Branca Neurologia ASP Messina

Dal Connettoma alla filosofia della mente: un new deal

Manlio CONVERTI

Psichiatra ASL Napoli, Presidente AMIGAY APS

Neuroimaging e Psicoanalisi: mente-cervello in dialogo nella cura

Fabio RAPISARDA

Psichiatra, psicoanalista, Docente Uni-Palermo

Soggetto e Sé incarnato Agency e ownership tra corpo e mente

Daniela GARIGLIO

Micropsicoanalista didatta, Psicologa Psicoterapeuta, Torino

Seduta lunga in micropsicoanalisi come tentativo di congruità psicobiologica

Fulvio FRATI

Psicologo, Docente, SIPRe Parma

Dal corpo al campo relazionale. Un dialogo tra discipline



Dibattito e conclusioni



Si ringrazia l’Istituto Italiano di Micropsicoanalisi

Si ringraziano tutti i relatori. Sito Opifer APS: www.opiferpsicoanalisti.org Iscrizioni e Richiesta attestato di partecipazione scrivere a: info@opiferpsicoanalisti.org