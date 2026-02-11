L’INCONTRO DEL CORPO E DELLA MENTE: Psicoanalisi, Neuroscienze e Filosofia in dialogo

OPIFeR – I^ GIORNATA DI STUDIO 2026
OPIFeR A.P.S. e Istituto Italiano di Micropsicoanalisi

Domenica 15 febbraio 2026
SESSIONE DEL MATTINO

ore 10:00 – 13:00
Apertura della giornata

Luciana LA STELLA
Psicoanalista, Docente, Presidente Opifer APS
Abitare la soglia: corpo, parola e dialogo tra le discipline

Gerolamo SIRENA
Psicoanalista, Filosofo Treviso
Verità epistemica, verità psichica e verità scientifica. Un dialogo multidisciplinare

Giuseppe GIORDANO
Professore ordinario di Storia della filosofia, DICAM Università di Messina
La complessità del rapporto mente-corpo

Mabel GOTTI
Psicoanalista, Docente, Segretario Direttivo Opifer, IPA Firenze
Geografie del “TRA”. Psicoanalisi e neuroscienze in dialogo

— Pausa —

Vincenzo Maria ROMEO
Psicoanalista, Psichiatra, Prof. Uni-Palermo, SPPG Reggio Calabria
Ri-mentalizzare il corporeo. La psicopatologia post-digitale

Giovanni CALLEGARI
Psicoanalista, Docente, Sotto la Mole Torino
Tra carne e pensiero. Psicoanalisi, neuroscienze e filosofia in dialogo

Monica TOMAGNINI
Psicoanalista, Docente, Ass. Dina Vallino Milano
Diventare Sé stessi. Corpo, relazione e mente incarnata in dialogo

Dibattito

SESSIONE DEL POMERIGGIO


ore 14:00 – 16:30

Luigi BALDARI
Micropsicoanalista didatta, Psichiatra, Messina
La dimensione psicobiologica della mente

Nicola BRAGAZZI
Medico, epidemiologo, biostatistico
Corpo, esperienza, identità. Gene-ambiente e clinica in dialogo

Carmelo STAROPOLI
Neurologo e Neurochirurgo, Coordinatore Branca Neurologia ASP Messina
Dal Connettoma alla filosofia della mente: un new deal

Manlio CONVERTI
Psichiatra ASL Napoli, Presidente AMIGAY APS
Neuroimaging e Psicoanalisi: mente-cervello in dialogo nella cura

Fabio RAPISARDA
Psichiatra, psicoanalista, Docente Uni-Palermo
Soggetto e Sé incarnato Agency e ownership tra corpo e mente

Daniela GARIGLIO
Micropsicoanalista didatta, Psicologa Psicoterapeuta, Torino
Seduta lunga in micropsicoanalisi come tentativo di congruità psicobiologica

Fulvio FRATI
Psicologo, Docente, SIPRe Parma
Dal corpo al campo relazionale. Un dialogo tra discipline


Dibattito e conclusioni


