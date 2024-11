XXV Edizione delle Giornate di formazione psicoanalitica

AMORE E POSSESSO – La violenza sulle donne

L’evento formativo esplora gli aspetti culturali, psicopatologici e giuridici della violenza sulle donne, un tema di grande attualità.

I mutamenti storici degli ultimi cento anni, come la parità di diritti, di opportunità e di indipendenza economica per le donne, il diritto di voto, l’istruzione, il movimento femminista, l’estensione di orizzonti culturali dei giornali femminili, il nuovo riconoscimento sociale ufficializzato, la parità professionale effettiva, hanno ridisegnato lo status femminile conferendogli piena dignità civile, alla pari con quello maschile. Questo non sembra avere affatto eliminato il fenomeno della violenza psicologica, fisica e sessuale: la cronaca riporta in continuazione notizie drammatiche che oltrepassano la normale frequenza dei delitti generici e che segnalano invece una notevole specificità delle aggressioni contro rappresentanti del genere femminile.

Le due giornate di formazione sono rivolte a medici, psicologi, terapisti della riabilitazione psichiatrica, avvocati e magistrati.