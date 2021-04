Conclusione corso triennale di specializzazione in psicoanalisi, psicoterapia psicoanalitica e consulenza psicoanalitica

Si è concluso il ciclo di lezioni dell’anno accademico 2020/21 per la disciplina «Le basi della micropsicoanalisi: teoria e tecnica» presso il corso di specializzazione in psicoanalisi, psicoterapia psicoanalitica e consulenza psicoanalitica dell’Università di psicoanalisi di Mosca». Di seguito si può prendere visione del programma appena terminato.

CORSO TRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOANALISI, PSICOTERAPIA PSICOANALITICA E CONSULENZA PSICOANALITICA

L’Istituto Italiano di Micropsicoanalisi, nel 2017 ha stipulato un accordo di collaborazione continuativa con L’Università di Psicoanalisi di Mosca, per lo svolgimento di un Training micropsicoanalitico nel Corso triennale di specializzazione in psicoanalisi, psicoterapia psicoanalitica e consulenza psicoanalitica.

La disciplina è denominato “Le basi della micropsicoanalisi: teoria e tecnica”.

Di seguito la programmazione delle lezioni in aula e online (webinar) per l’anno accademico 2020/21

I ANNO

Le basi della micropsicoanalisi

Bruna Marzi

Forma di insegnamento: 4 seminari in aula con esercitazione pratica e discussione casi (27h essay scritto)

I seminario

Introduzione alla micropsicoanalisi Biografia di Fanti L’inconscio e l’inconscio non rimosso Prima topica freudiana Il setting La regola fondamentale L’attenzione fluttuante Le sedute lunghe Le resistenze: la rimozione, il transfert L’anello associativo La sovradeterminazione Il controtransfert Il training micropsicoanalitico e la psicoterapia micropsicoanalitica.

II seminario

Bruna Marzi

L’interpretazione dei sogni nelle sedute lunghe di micropsicoanalisi

Introduzione L’interpretazione dei sogni in Freud Le scoperte dei neurofisiologi: sonno R.E.M. e non-R.E.M. Gli studi di M. Jouvet Il sonno sismico Le funzioni del sogno per Freud, Jouvet e la micropsicoanalisi Contenuto manifesto e contenuto latente I processi psichici attivi nel sogno Desideri attuali e desideri infantili L’aboneirizzazione Resti diurni e resti notturni I sogni dei bambini L’interpretazione dei sogni in micropsicoanalisi Le formulazioni di Codoni: l’elaborazione semplice, lo studio sistematico e quello comparato

III Seminario

La relazione psicobiologica madre/bambino: la vita intrauterina e le prime interazioni

Le prime ipotesi sulla vita fetale La scoperta degli ultrasuoni Le ipotesi di Fanti e della micropsiconalisi Le ipotesi di Peluffo La dinamica trattenere-espellere Le ricerche recenti di epigenetica Il gemello psichico Le conoscenze attuali sullo sviluppo fisico del feto Regressioni in analisi: espressioni dei rivissuti intrauterini Manifestazioni dei rivissuti intrauterini nella relazione transfert/contro-transfert Descrizione degli strumenti tecnici della micropsicoanalisi, quando e come utilizzarli, esempi clinici, con particolare attenzione all’uso delle fotografie.

IV Seminario

Gli strumenti tecnici della micropsicoanalisi:

studio delle foto, studio dei disegni, studio delle piantine delle case la ricerca genealogica.

Ciascun concetto teorico è seguito da un’esemplificazione pratica

Introduzione alla micropsicoanalisi dell’infanzia e dell’adolescenza

Daniela Marenco

Forma di insegnamento: webinar con traduzione (6 h test scritto)

La relazione madre/feto: la dinamica trattenere-espellere. I rivissuti fetali di una adolescente anoressica: un caso clinico

La relazione madre – neonato. Il concetto di falsa presenza. La dinamica sfinterica. La triangolazione edipica. Casi clinici. Psicoterapia dell’infanzia e micropsicanalisi: gioco, coazione a ripetere e dinamica dei tentativi. L’utilizzo di alcuni supporti micropsicoanalitici nella psicoterapia dell’età evolutiva: esemplificazioni cliniche.

La cura dei bambini con lo psicodramma

Luciana La Stella

Forma di insegnamento: webinar con traduzione (6 h test )

La relazione con i bambini e il dispositivo dello Psicodramma come incontro gruppale Il sapere del linguaggio psicoanalitico e la parola attraverso una tecnica che parte dall’immaginazione infantile e richiama analiticamente il sapere reale del qui e ora. La relazione traumatica infantile trova il contenimento e una possibile soluzione attraverso il gioco secondo la pratica analitica di Jenny e Paul Lemoine. Psicoterapia dell’infanzia: gioco, coazione a ripetere, dinamica dei tentativi nello scambio dei ruoli e di posizione attraverso il conduttore dello Psicodramma. L’utilizzo di alcuni supporti tecnici nella psicoterapia dell’età evolutiva: esemplificazioni cliniche di sedute di gruppo di Psicodramma (tre casi). Conclusioni e sintesi sulla modalità di applicazione del dispositivo analitico

La micropsicoanalisi degli adolescenti

Мatteo Riccò

Forma di insegnamento: webinar con traduzione (6h test scritto)

1 Forza e modificazione dell’Immagine in adolescenza

2 Lutti ed identificazioni in adolescenza

3 L’immagine del corpo in adolescenza

4 Sessualità, Edipo ed amore in adolescenza

5 L’adolescente e il gruppo dei pari

6 L’utilizzo dei supporti tecnici micropsicoanalitici nel lavoro con gli adolescenti

7 La rielaborazione di Edipo in adolescenza, il caso di Nora

8 Gli hikikomori, un tipo di ritiro sociale, visti attraverso il caso di Giona

9 Il disturbo del comportamento in adolescenza trattato in comunità terapeutica: rilettura micropsicoanalitica di un caso trattato in istituzione

II ANNO

Teoria e tecnica della micropsicoanalisi

B. Marzi

Forma di insegnamento: 2 seminari in aula con esercitazione pratica e discussione casi (12h essay scritto)

La dinamica energetica nelle sedute lunghe: l’anello associativo Studio della dinamica dei tentativi L’eredità filogenetica Utilizzo pratico degli strumenti tecnici: le fotografie Ciascun concetto teorico è subito seguito da un’esemplificazione pratica

Il trauma in psicoanalisi e micropsicoanalisi

Quirino Zangrilli

Forma di insegnamento: webinar con traduzione (6 h test)

La memoria: aspetti neurologici e psicodinamici La memoria e le difese psichiche Il trauma in psicoanalisi I traumatismi intrauterini Trauma e coazione a ripetere L’eredità transgenerazionale in psicoanalisi La filogenesi in micropsicoanalisi Le ripetizioni filogenetiche

Creatività tra trauma resilienza e benessere

Daniela Gariglio

Forma di insegnamento: webinar con traduzione (6 h test)

Risoluzione del conflitto nevrotico e liberazione dei vissuti di benessere in micropsicoanalisi Definizione della creatività fondata sull’elaborazione ricombinativa Elaborazione ricombinativa e resilienza Creatività/benessere in micropsicoanalisi e negli esempi di alcuni artisti Il mantenimento del benessere psicobiologico dopo la micropsicoanalisi La creatività benessere in azione

III ANNO

Psicopatologia dei disturbi alimentari

Gioia Marzi

Forma di insegnamento: webinar con traduzione (6h test)

Attualità dell’anoressia e sintomi principali L’intervento integrato Discussione clinica L’utilizzo degli strumenti tecnici della micropsicoanalisi con i pazienti anoressici Esposizione di casi clinici Le parafilie Consigli tecnici per il loro trattamento

La psicosomatica

Daniel Lysek

Forma di insegnamento: webinar con traduzione (6 h test)

Introduction La révolution freudienne Les maladies psychosomatiques Causes profondes des maladies psychosomatique Théorisation micropsychanalytique

Psicopatologia dei disturbi dell’umore e degli stati dissociativi

Luigi Baldari

Forma di insegnamento: webinar con traduzione (6 h test)

Classificazione delle psicosi Il concetto di nastro psichico Psicopatologia del sonno-sogno I sintomi e le difese principali L’intervento integrato Discussione dei casi in trattamento micropsicoanalitico

Totale : 84 h di cui 36 in aula e 48 online con traduzione.

Nel corso del triennio gli allievi sostengono due esami scritti (essay) e 3 test a risposta multipla.

Al termine del III anno gli allievi che lo desiderano, presenteranno una tesi scritta di 30 cartelle (margine superiore e inferiore 3 cm, margini destro e sinistro 2 cm, carattere Times 12 interlinea 1,5) concernente la discussione di un caso clinico nel quale metteranno in luce i contenuti appresi nel training micropsicoanalitico.

Al termine del triennio gli allievi specializzati riceveranno un diploma dall’Università Moscovita di Psicoanalisi ed un attestato dall’Istituto Italiano di Micropsicoanalisi.

Programmazione delle lezioni nell’anno accademico 2020/21

Gennaio 2021

16.01 Gioia Marzi dalle 12 alle 18

23.01 Daniel Lysek dalle 12 alle 18

30.01 Luigi Baldari dalle 12 alle 18

Febbraio 2021

08.02 Bruna Marzi dalle 15 alle 21

10.02 Bruna Marzi dalle 15 alle 21

12.01 Bruna Marzi dalle 15 alle 21

15.02 Bruna Marzi dalle 15 alle 21

17.02 Bruna Marzi dalle 15 alle 21

19.02 Bruna Marzi dalle 15 alle 21

Marzo 2021

06.03 Daniela Marenco dalle 12 alle 18

13.03 Matteo Riccò dalle 12 alle 18

20.03 Luciana La Stella dalle 12 alle 18

27.03 Quirino Zangrilli dalle 12 alle 18

Aprile 2021

10.04 Daniela Gariglio dalle 13 alle 19