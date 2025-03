Evento ECM: AMORE E POSSESSO – La violenza sulle donne

29 MARZO – 5 LUGLIO 2025

10 webinar ore 9:30-11:30

L’evento è stato accreditato dall’Ordine dei Medici della Provincia di Messina presso l’Age.na.s. in seno al programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità (programma ECM) con l’erogazione di 20 crediti formativi. L’iscrizione è gratuita. La richiesta può essere inoltrata alla segreteria organizzativa tramite email: istitutomicropsicoanalisi@gmail.com.

I richiedenti saranno accettati in base alla data e all’orario di ricevimento della domanda, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (max 60).

L’evento formativo esplora gli aspetti culturali, psicopatologici e giuridici della violenza sulle donne, un tema di grande attualità.

I grandi mutamenti storici degli ultimi cento anni, come la parità di diritti, di opportunità e di indipendenza economica per le donne, il diritto di voto, l’istruzione, il movimento femminista, l’estensione di orizzonti culturali dei giornali femminili, il nuovo riconoscimento sociale ufficializzato, la parità professionale effettiva, hanno ridisegnato lo status femminile conferendogli piena dignità civile, alla pari con quello maschile. Questo non sembra avere affatto eliminato il fenomeno della violenza psicologica, fisica e sessuale: la cronaca riporta in continuazione notizie drammatiche che oltrepassano la normale frequenza dei delitti generici e che segnalano invece una notevole specificità delle aggressioni contro rappresentanti del genere femminile. I dieci webinar di formazione sono rivolti a medici e psicologi; è prevista anche la partecipazione di avvocati e magistrati.

PROGRAMMA

29 marzo

LUIGI BALDARI

Amore e possesso. La violenza sulle donne tra natura e cultura

DANIELA VIGNA

Psicopatologia della violenza nelle relazioni amorose

12 aprile

AMBROGIO ZAIA

La relazione tra l’immagine e l’oggetto nella violenza di genere

DANIELA GARIGLIO

La trasformazione dell’aggressività sottile, nella coppia trattata in micropsicoanalisi

Dalla realtà conflittuale al lavoro analitico

26 aprile

DANIELA MARENCO

La pulsione aggressiva di possesso: genesi e sviluppo

MARIA GRAZIA GIORGIANNI

Il centro antiviolenza: spazio di supporto e relazione

3 maggio

ANNAMARIA ANSELMO | GIUSEPPE GIORDANO

GIUSEPPE GEMBILLO | FABIANA RUSSO

Le ragioni culturali della violenza sulle donne

17 maggio

LUCIANA LA STELLA

Violenza di genere e femminicidio

COSTANZA MATAFÙ

Think Global, Act Local: Attori Civili, Istituzionali, Internazionali e Nazionali Uniti contro la Violenza di Genere

24 maggio

GIAN CARLO DI RENZO

Miti, stereotipi e realtà nella violenza di genere femminile

NOEMI PARADISO

L’Intimate Partner Violence nel periodo perinatale

7 giugno

LUIGI BALDARI

Il coraggio di denunciare

ANTONIETTA ARDIZZONE

Relazioni familiari: profili di rilevanza penale

14 giugno

ROSALIA RUSSO FEMMINELLA

Fenomeni di violenza nelle relazioni familiari e strumenti di tutela civile

GERMANA BERTOLI

Le ricadute della violenza sull’esercizio della responsabilità genitoriale

28 giugno

ANDREA ROCCHITELLI

La narrazione nell’elaborazione del trauma. Intervista a Giuseppe Delmonte

5 luglio

DANIELA GARIGLIO

La trasformazione dell’aggressività sottile, nella coppia trattata in micropsicoanalisi

La possibilità sinergica nella coppia: dall’analisi ai nuovi tentativi reali

DOCENTI

ANNAMARIA ANSELMO

Professore ordinario di Storia della filosofia | COSPECS | Università di Messina

ANTONIETTA ARDIZZONE

Sostituto Procuratore della Repubblica | Tribunale di Patti

LUIGI BALDARI

Micropsicoanalista didatta | Psichiatra | Messina

GERMANA BERTOLI

Avvocata | Torino

GIAN CARLO DI RENZO

Professore di Ostetricia, Ginecologia e Medicina Materno-Fetale | già Direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica | Università di Perugia

DANIELA GARIGLIO

Micropsicoanalista didatta | Psicologa psicoterapeuta | Torino

GIUSEPPE GEMBILLO

Direttore Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità “Edgar Morin” | Messina

GIUSEPPE GIORDANO

Professore ordinario di Storia della filosofia | DICAM | Università di Messina

MARIA GRAZIA GIORGIANNI

Pedagogista | Presidente Centri Antiviolenza Pink Project | Capo d’Orlando

LUCIANA LA STELLA

Psicoanalista | Psicologa | Presidente OPIFER | Milano

DANIELA MARENCO

Micropsicoanalista didatta | Psicologa psicoterapeuta | Torino

COSTANZA MATAFÙ

Esperta della Lotta alla Violenza di Genere nei Paesi del Mediterraneo | Messina

NOEMI PARADISO

Dottoranda in Scienze psicologiche, antropologiche e dell’educazione | Università di Torino

ANDREA ROCCHITELLI

Micropsicoanalista titolare | Psicologo clinico | Milano

FABIANA RUSSO

Dottore di ricerca in Filosofia | COSPECS | Università di Messina

ROSALIA RUSSO FEMMINELLA

Giudice Area Civile | Tribunale di Patti

DANIELA VIGNA

Micropsicoanalista didatta | già Docente di Psicopatologia dello sviluppo | Università di Torino

AMBROGIO ZAIA

Micropsicoanalista titolare | Psicologo psicoterapeuta | Torino