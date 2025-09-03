Necrologio di Anna Gogliani

Comunicato, a cura di Daniela Gariglio e membri IIM

Con molta tristezza, comunichiamo che lunedì sera è mancata la nostra cara, stimatissima Collega, Anna Gogliani, persona ricca di profonda umanità e capace di grande rispetto e gentilezza. La dottoressa Gogliani, formatasi in Micropsicoanalisi e Psicoterapia sistemica e familiare, nel corso di un’intervista in tal senso, affermò di “sentire le due formazioni come integrazione e ricchezza”.

I membri dell’Istituto Italiano partecipano al dolore del marito Gabriele, familiari, colleghi SIM ed amici tutti.

Ci fa piacere richiamare lo splendido Intervento di Anna Gogliani, al Congresso Psiche e natura, per rievocarne l’amore per i viaggi e relativa riflessione in merito al benessere ricavatone.

Cfr. sabato 15 maggio 2021. Moderatore Sandro Rodighiero (dal minuto 1:35:30):

Anna Gogliani Maritano: “La natura come occasione di benessere. Concordanze nei viaggi”.