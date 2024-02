LA COMPLESSITÀ DEL PRENDERSI CURA DEI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA NUTRIZIONE

Corso 2024

10 webinar ore 9:30 – 11:30

16 marzo LUIGI BALDARI

Introduzione alla comprensione della complessità psicopatologica dei DAN LUCIANA LA STELLA

Convivere tra norma e patologia

23 marzo LAURA DALLA RAGIONE

Paura del cibo, paura del mondo

13 aprile ROSSANA MANGIAPANE

Dalla diagnosi alla presa in carico dei DAN

20 aprile AMBROGIO ZAIA

Cibo nella Relazione tra il dentro e il fuori DANIELA MARENCO

Il pensiero onnipotente nei disturbi del comportamento alimentare

27 aprile DANIELA VIGNA

La relazione madre-figlia nei disturbi alimentari LUIGI BALDARI

Il transgenerazionale nei DAN

11 maggio ANNA SCUDERI

I disturbi dell’alimentazione e della nutrizione in età infantile e adolescenza

18 maggio VINCENZO MARIA ROMEO

Adolescenti e alimentazione: significati ed etiopatogenesi degli ENDOS

25 maggio LUIGI BALDARI

Micropsicoanalisi e meditazione: una possibile integrazione terapeutica COSTANZA MATAFÙ

Consapevolezza e nutrizione: la mindfulness nei disturbi alimentari

8 giugno SALVATORE SALERNO

L’intervento riabilitativo-nutrizionale nei vari livelli di assistenza dei DAN

25 giugno SILVIA FERRI

Il lavoro con le famiglie



DOCENTI



LUIGI BALDARI

Micropsicoanalista didatta | Psichiatra | Messina

LAURA DALLA RAGIONE

Psichiatra psicoterapeuta | Direttore Rete DCA USL 1 Umbria | Docente Campus Bio-Medico di Roma

SILVIA FERRI

Assistente Sociale specialista | Coordinatrice Centro Residenziale Palazzo Francisci Als 1 Umbria

LUCIANA LA STELLA

Psicoanalista | Psicologa | Presidente OPIFER | Milano

ROSSANA MANGIAPANE

Neurologo | Psichiatra | Messina

DANIELA MARENCO

Micropsicoanalista didatta | Psicologa psicoterapeuta | Torino

COSTANZA MATAFÙ

Insegnante Mindfulness | Messina

VINCENZO MARIA ROMEO

Psichiatra | Direttore scientifico SPPG | Ricercatore in Psicologia Dinamica e Clinica Università di Palermo

SALVATORE SALERNO

Responsabile U.O. di Dietologia e Nutrizione Clinica DH per i DNA in età adulta AOU Policlinico G. Rodolico | San Marco di Catania

ANNA SCUDERI

Neuropsichiatra infantile | Residenza Madre Cabrini DCA | Pontremoli

DANIELA VIGNA

Micropsicoanalista didatta | già Docente di Psicopatologia dello sviluppo Università di Torino

AMBROGIO ZAIA

Micropsicoanalista titolare | Psicologo psicoterapeuta | Torino



INFORMAZIONI > istitutomicropsicoanalisi@gmail.com

La partecipazione è gratuita. L’evento sarà accreditato dall’Ordine dei Medici della Provincia di Messina presso l’Age.na.s. in seno al programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità (programma ECM) con l’erogazione di 20 crediti formativi per le figure professionali di MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline) – PSICOLOGO – BIOLOGO – DIETISTA – TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA. (*)

I richiedenti saranno accettati in base alla data ed all’orario di ricevimento della domanda, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti

(max 60). Saranno ammessi altresì Studenti Universitari e altri partecipanti senza obbligo di crediti ECM.

(*) per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza documentata ad almeno il 90% della durata dell’evento. L’attestato ECM sarà rilasciato nei

tempi previsti dalla normativa dal Provider dopo la verifica dell’apprendimento tramite test a risposte multiple. Il superamento della prova coincide con il raggiungimento di almeno il 75% delle risposte esatte.



