LA VITA CHE RIENTRA

Trauma, creatività e nuove eredità in micropsicoanalisi

NeP Edizioni, Collana “Nuovi Orizzonti di Inconscio e Società”, diretta da Luciana La Stella. Sezione Poietica, 19 (ottobre 2026, pp. 355).

Illustrazioni di Albertina Bollati (pp. 70, 93, 121, 141, 167, 247, 315)

Prefazione di Luciana La Stella (pp. 15-27)

Postfazione di Luigi Baldari (pp. 317-324)

Il Libro: tra Cura e Trasmissione

Dalla Nota editoriale (pp. 11-12) emerge l’essenza di un’opera incentrata sulla «cura» e «sulla trasmissione», in cui «la creatività occupa un posto centrale». Attraverso una «pluralità di linguaggi», il volume offre «al lettore una riflessione sulla psicoanalisi come pratica capace non soltanto di interrogare la sofferenza, ma di riconoscere e accompagnare quei movimenti, talvolta minimi ma decisivi, attraverso i quali la vita torna a farsi presente». Nato «dall’esperienza clinica e dalla lunga frequentazione della micropsicoanalisi», il testo «attraversa il tema delle eredità transgenerazionali», conducendo verso «una nuova disponibilità alla vita».

La Prefazione: La Soglia e la Trasformazione

Nella Nota del Direttore di collana (pp. 12-14) e circostanziata Prefazione, Luciana La Stella evidenzia come il libro sia attraversato da «alcuni dei nodi più sensibili della psicoanalisi contemporanea», tra cui «la persistenza delle tracce, la possibilità della trasformazione e il ritorno della creatività». L’elaborazione approda così alla «riapertura di possibilità, dalla sofferenza a quelle che l’autrice definisce “tracce di benessere e rientri di vita”» (p. 13).

«Il tema delle “nuove eredità” acquista così un significato che oltrepassa il solo ambito micropsicoanalitico, […] mantenendo al centro la cura e la soggettività. […] Il lavoro di Daniela Gariglio ricorda» come «la trasformazione psichica non» consista «soltanto nel comprendere il trauma, ma anche nel permettere alla vita di tornare a produrre forme, legami e possibilità» (p. 14), assaporando la riemersione di «qualche punto di luce, carico di affetto e speranza» (p. 19). Nella Prefazione, La Stella mette bene in luce l’affascinante aspetto di «soglia» (p. 16) con la «interessante collocazione» della «creatività elaborata da Gariglio», il cui «punto decisivo è il passaggio dalla seduta alla vita» (p. 24).

L’Introduzione: A proposito di potenziale resiliente

Nell’introdurre il volume, Daniela Gariglio, in quanto «Didatta âgée» (p. 33), condivide l’idea iniziale di raggruppare un insieme di lavori portati a convegni Opifer e IIM per inserirvi una riflessione generale. Si tratta anche del personale desiderio di celebrare, in maturità, l’ormai innegabile presenza scientifico-affettiva delle impronte conflittuali/traumatiche e di “benessere”, come tracce psicobiologiche onto-filogenetiche, proprie dell’Immagine (nozione centrale in micropsicoanalisi).

L’avvicendarsi di queste sfaccettature narra una psicoanalisi che ha a lungo riflettuto sull’apporto anche del potenziale resiliente slatentizzatosi in analisi, come nuovo movimento creativo energetico pulsionale. Il libro testimonia la trasformazione e la possibilità di andar oltre l’inceppo di traumi e conflitti, rielaborati e disattivatisi nelle dinamiche di transfert-controtransfert; un «andar oltre» che porta a reimpiegare, in nuovi tentativi, l’energia liberatasi dalla diabolica e inconscia necessità di ripetizione coatta. Nelle diverse testimonianze cliniche viene osservato e verificato anche il mantenimento naturale della tendenza al benessere, sperimentato nella distensione raggiunta durante il lavoro analitico e ritrovata in qualche rappel, nei periodi di sedimentazione o di approfondimento postanalitico. Di qui, quel crearsi di nuove eredità.

La Nota sull’Arte: Il “Filo Verde” del Benessere

«Il volume è arricchito dalle illustrazioni di Albertina Bollati, invitata a farlo come sua libera scelta e poi più volte rivisitata e rielaborata insieme all’autrice. Per Bollati, protagonista del libro è la “traccia di benessere”, rappresentata da un filo verde, sentito da Bollati come “filo conduttore”» del discorso (p. 35). Ciascuna illustrazione, appaiata a una poesia di Gariglio a fine capitolo, viene via via presentata e spiegata nel testo.

La Postfazione: Un Contributo Originale e Multidimensionale

Nella Postfazione, Luigi Baldari evidenzia come l’autrice («membro didatta dell’Istituto Italiano di Micropsicoanalisi e attuale presidente della Commissione per la pratica») abbia «apportato alla micropsicoanalisi un contributo originale e multidimensionale, centrato sulla valorizzazione della creatività, sulla trasformazione delle eredità traumatiche, sull’integrazione di linguaggi e sull’innovazione della pratica clinica. Il suo lavoro ha ampliato il campo della micropsicoanalisi, rendendola una disciplina capace di dialogare con l’arte, la poesia, la genealogia e la dimensionale sociale…» (p. 317).

Nella «ricerca di Gariglio», considerata dal punto di vista della trasformazione e trasmissione «[…] il patrimonio ricevuto rimane riconoscibile, ma viene attraversato da una lunga esperienza clinica» (p. 319), «da nuove associazioni e da un interesse crescente per le risorse creative e per gli esiti postanalitici» (p. 320). L’eredità micropsicoanalitica, «non va intesa come un insieme di formule da ripetere, ma come un campo di ricerca che continua a interrogare chi lo riceve» (p. 317). «La nuova eredità nasce in questo spazio: non è un’eredità priva di ferite, ma un’eredità nella quale le ferite non sono più l’unica storia possibile» (p. 323). E ciò vale per «Quella «personale, […] familiare e, […] anche per la storia di una disciplina» (p. 324).

Indice del Volume

11 Nota editoriale

13 Nota del Direttore di collana

17 Prefazione

29 Introduzione. A proposito di potenziale resiliente

39 1. Il processo di elaborazione ricombinativa per una creatività rigenerativa. Esemplificazione artistica e micropsicoanalitica

73 2. Dal vuoto d’angoscia al vuoto creatore e tentativi rigeneranti

95 3. Una vita non basta: ricerca genealogica in micropsicoanalisi

123 4. Dinamica transgenerazionale: ensemble di traumi e immagini benefiche per nuovi tentativi

143 5. Il Transgenerazionale, nell’attuale, come raccordo di traumi e sinergie

171 6. Passività e sblocco sinergico: dal caso clinico del giovane “Andrea”

189 7. I maestri in noi come fonti affettive benefiche

207 8. Assestamenti in una nevrosi ossessiva in micropsicoanalisi

221 9. Creatività in Micropsicoanalisi

249 10. Duttilità del micropsicoanalista nella pratica psicodinamica

265 11. La trasformazione dell’Immagine in Micropsicoanalisi: verso un rientro di vita

281 12. Seduta lunga in micropsicoanalisi come tentativo di congruità psicobiologica

295 13. Un omaggio al maestro Nicola Peluffo

305 Conclusioni – Il piacere di lasciar andare

317 Postfazione

325 Bibliografia