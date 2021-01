Necrologio di Pier Luigi Bolmida

Comunichiamo la triste notizia della scomparsa del Collega Pier Luigi Bolmida. Pier Luigi fu uno dei primi allievi di Nicola Peluffo e, insieme con lui e altri, fondatore nel 1984 dell’Istituto Italiano di Micropsicoanalisi.Specialista in Psicologia Clinica e Patologica presso l’Università Paris V, formatore in Psicodiagnosi presso le A.A/S.S./L.L. della Regione Piemonte, con il volume “Il mio drogato e io” edito da Borla ha contribuito in quegli anni alla divulgazione scientifica della micropsicoanalisi. Molto apprezzati inoltre tutti i suoi articoli pubblicati sul Bollettino dell’Istituto e online su “Psicoanalisi e Scienza”, e la sua partecipazione a numerosi convegni nazionali e internazionali fra cui quello da lui promosso nel 2001 ad Aosta su “Le incognite dello sviluppo”.Negli ultimi anni della sua attività, si dedicò allo studio dell’origine ancestrale delle manifestazioni psicopatologiche, collaborando con il Centro Camuno di Arte Preistorica e il Prof E. Anati. Sul sito www.psicoanalisi.it è possibile leggere i suoi scritti.Desideriamo ricordare anche l’Amico, con il quale molti di noi hanno condiviso proficui scambi culturali e momenti di sincera ilarità. Esprimiamo vicinanza ai familiari e partecipazione al dolore della moglie Sandra e delle figlie Martina ed Ilaria.