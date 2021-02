Webinar Psiche e Natura

WEBINAR – XXII edizione delle Giornate di Formazione Micropsicoanalitica

Quest’anno il nostro congresso non si potrà svolgere in persona a causa della attuale situazione sanitaria. Abbiamo pensato di suddividere il congresso in 6 appuntamenti online che si svolgeranno tra marzo e maggio.

I webinar daranno diritto a crediti ECM.

PROGRAMMA

PSICHE E NATURA

soggetto e ambiente

Sabato 6 marzo 2021

ore 10.00-13.00

ALLE ORIGINI DELLA RELAZIONE TRA PSICHE E NATURA – 4,5 Crediti ECM

Moderatore: D. Vigna

Psiche e Natura: da Sigmund Freud a Silvio Fanti

L. Baldari

La morte: eterno confronto tra psiche e natura

E. Anati

Ritorno al futuro: per una lettura micropsicoanalitica dell’attuale pandemia

B. Marzi

Sabato 13 marzo 2021

ore 10.00-12.00

LA COMPLESSITÀ DELLA NATURA – 3 Crediti ECM

Moderatore: G. Giordano

La Natura come Meccanismo

G. Gembillo

La Natura come Organismo

A. Anselmo

Sabato 10 aprile 2021

ore 10.00-12.00

VERSO UN’ECOLOGIA PERINATALE – 3 Crediti ECM

Moderatore: A. Zaia

Tossici ambientali, clima e riproduzione umana: i fatti reali e le proposte di intervento

G.C. Di Renzo

Nuovi paradigmi etici nel rapporto Uomo-Ambiente

M. Marchi

Sabato 17 aprile 2021

ore 10.00-13.00

L’INTERAZIONE SOGGETTO AMBIENTE – 4,5 Crediti ECM

Moderatore: M. Allone

La dimensione dell’immaginario nella natura e la creatività

D. La Barbera

Qualche considerazione sul rapporto psicobiologico uomo-natura

D. Lysek

Variabili psicopatologiche e variabili ambientali: il caso dei Disturbi Alimentari

G. Marzi

Sabato 8 maggio 2021

ore 10.00-12.00

GLI EFFETTI DELL’AZIONE UMANA SULLA NATURA – 3 Crediti ECM

Moderatore: G. Mento

Soggetto e oggetto, uomo e natura: nuovi scenari filosofici, epistemologici, conoscitivi

G. Giordano

Da Thalassa a Underland. La micropsicoanalisi ai tempi dell’Antropocene

D. Sacchi

Sabato 15 maggio 2021

ore 10.00-13.00

MEDICUS CURAT, NATURA SANAT – 4,5 Crediti ECM

Moderatore: S. Rodighiero

Etnomicropsicoanalisi. Natura madre e matrigna: due dimensioni in interazione

A. Gigliotti

Il riferimento alla natura come traccia di benessere rigenerativa: esemplificazioni micropsicoanalitiche

D. Gariglio

Concordanze nei viaggi: la natura come occasione di benessere

A. Gogliani