TRANSGENERAZIONALITA’ e TRAUMA

Convegno online

Organizzato con OPIFER dall’Istituto Italiano di Micropsicoanalisi, Messina e da Sotto la Mole, Torino

Psicoanalisi, cura e formazione

Domenica 12 febbraio 2023

Saluto consociate e introduzione Presidente Opifer

Domenica ore 10.00 — 13.00

Il transgenerazionale tra presente e passato – 10 – 15 min

La Stella Luciana – Presidente Opifer – Milano

Il dato storico in Micropsicoanalisi – 20 min

Luigi Baldari, Direttore Istituto Italiano di Micropsicoanalisi, Messina

Famiglia e romanzo familiare – 10-15 min

Franco Quesito, Presidente Sotto la Mole, Torino

Segreti di famiglia, natura e trasmissibilità – 10-15 min

Simona Taccani (con Giorgio Rigamonti), Direttore CeRP, Trento – Milano

Una vita non basta: ricerca genealogica in Micropsicoanalisi – 20 min

Daniela Gariglio, Torino, Istituto Italiano di Micropsicoanalisi, Messina

L’inconscio che transita e genera, non conosce il male – 10-15 min

Alberto Zino, Comunità Internazionale di Psicoanalisi, CIP, Firenze

Enigma Impensato – 5 min

Giulia Lorenzini, Comunità Internazionale di Psicoanalisi, CIP, Firenze

Domenica ore 14.00 — 16.30

Il transgenerazionale: un profilo clinico – 20 min

Gerolamo Sirena, Sotto la Mole, Torino

L’approccio psichico delle generazioni precedenti incide nella struttura soggettiva? – 10 -15 min

Franca Brenna, Milano, Sotto la Mole, Torino

Caso Clinico: Laura una donna confusa – 20 min

Milena Romita, Presidente Associazione A.R.I.R.I., Bari – Direttivo Opifer

Le bande di slade nella geologia lacaniana, ovvero l’omotipia – 5 min

Giovanni Callegari, Sotto la Mole, Torino

Tracce di memorie involontarie -10 – 15 min

Simone Berti, Comunità Internazionale di Psicoanalisi, CIP, Firenze

Transgenerazionale una ricerca in Ucraina – 5 min

Ioannis Georgantas, Sotto la Mole, Torino

La nazione dei cuori sepolti – 15 min

Gianluca Caldana, il Ruolo Terapeutico, Milano

La Psicoanalisi è la Didattica e la Didattica è la Psicoanalisi – 5 min

Federico Fabbri, Comunità Internazionale di Psicoanalisi, CIP, Firenze

Si ringrazia l’Istituto Italiano di Micropsicoanalisi di Messina e l’Associazione di Ricerca Sotto la Mole di Torino

Il convegno è strutturato con interventi di durata variabile per un massimo di 20 minuti gli interventi portanti e interventi più brevi di 5 o 10 minuti

che consentono brevi flash. Ci sarà ove possibile risposta a qualche domanda essendo un convengo online. Si ringraziano tutti i relatori.

Conclusione breve del Presidente. A seguire alle ore 17 Assemblea Generale: Straordinaria per Statuto del Terzo Settore, già varato il 4 luglio

2021 e Ordinaria per approvazione bilancio e simili. www.opiferpsicoanalisti.org

Scrivere a: info@opiferpsicoanalisti.org per richiedere l’Attestato di Partecipazione, seguirà pubbl. Atti Opifer