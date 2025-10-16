XXVI Edizione delle giornate di formazione micropsicoanalitica: Separazione, Perdita e Resilienza

L’evento è organizzato dall’Istituto Italiano di Micropsicoanalisi in collaborazione con il Centro Internazionale di Filosofia della Complessità Edgar Morin, la Sezione locale della Scuola Superiore della Magistratura, l’Ordine degli Avvocati di Patti e l’Ordine dei Medici della Provincia di Messina.
È rivolto a medici, psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, avvocati e magistrati.
Nell’approccio psicoanalitico, la separazione viene letta come rottura di un legame simbolico e affettivo. Non si perde solo il partner, ma anche l’immagine idealizzata della relazione, le aspettative sul futuro, la sicurezza emotiva. È naturale sentirsi disorientati, confusi, fragili. Ma questa crisi può anche diventare un’opportunità di rinascita.
Questa visione sarà approfondita e confrontata con l’altra “faccia della stessa medaglia” che attiene al diritto.
***
Responsabile scientifico: Luigi Baldari tel. 338 3923300
Iscrizione gratuita. La richiesta va inoltrata per email a: istitutomicropsicoanalisi@gmail.com