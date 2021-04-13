Завершение цикла лекций и вебинаров по дисциплине «основы микропсихоанализа: теория и техника»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ОСНОВЫ МИКРОПСИХОАНАЛИЗА: ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА»

Итальянский Институт Микропсихоанализа в сотрудничестве с Московским Институтом Психоанализа проводит трехгодичный курс переподготовки и повышения квалификации по «Психоанализу, психоаналитической психотерапии и психоаналитическому консультированию». В этом курсе преподаватели ИИМ-а читают лекции по дисциплине «Основы микропсихоанализа: теория и техника».

Лекции этой дисциплины распределены в 3 лет и в 5 модулях. Они состоят из очных теоретических и практических занятий, прочитанных русскоговорящей преподавательницей Бруней Марци, и из вебинаров, прочитанных итальянскими и швейцарскими преподавателями с переводом на русский язык. При окончании каждого модуля слушатели сдают зачет (2 эссе и 3 тестирования).

В конце третьего года слушатели, желающие получить международное и европейское удостоверение, выданное ИИМ-ом под патронатом Международной Ассоциации Микропсихоанализа, и Европейской Психоаналитической Ассоциацией FEDEPSY , должны написать курсовую работу.

Ниже приведено расписание занятий и вебинаров.

1 КУРС

1 модуль – 4 семинара

Дисциплина – Основы микропсихоанализа преп. Бруна Марци Зачет (эссе)

Форма обучения – Очная с практикой за зеркалом Гезелла

Введение в микропсихоанализ: продолжение идей Фрейда. Основная деятельность человека: сексуальность, агрессивность, сон/сновидение (6 часов). Толкование сновидений в психоанализе и в длительных сеансах микропсихоанализа (3,5 часа аудиторной лекции + 2,5 часа практики). Психобиологическое отношение мать/плод – внутриутробная жизнь и первые взаимоотношения мать/дитя (6 часов). Технические средства микропсихоанализа: изучение личных и семейных фотографий, рисунков, планов домов и генеалогического древа. Трансгенерационная травма – филогенетическое повторение травмирующих переживаний (3,5 часа аудиторной лекции + 2,5 часа практики).

2 Модуль – 3 вебинара – тестирование

1 вебинар

Дисциплина: Введение в детский и подростковый микропсихоанализ преп. Даниела Маренко

Форма обучения – Онлайн с переводом

Отношение мать/плод: динамика удержать/исторгнуть. Фетальные переживания в анализе больной анорексией в подростковом возрасте: клинический случай. Отношение мать/дитя: понятие ложного присутствия матери Динамика сфинктера. дипальные отношения: клинические случаи. Детская психотерапия и микропсихоанализ: игра, навязчивое повторение и динамика попыток. Употребление некоторых технических инструментов микропсихоанализа в психотерапии подростков: клинические примеры.

2 Вебинар

Дисциплина: Лечение детей методом психодрамы преп Лучиана Ла Стелла

Форма обучения – Онлайн с переводом

Отношение с детьми и метод психодрамы в рамках групповой встречи Применение языка и слов с помощью техники, начало которой исходит от детского воображения и аналитически напоминает реальное знание здесь и сейчас. Травматические инфантильные отношения находят сдерживание и возможное решение посредством игры в соответствии с аналитической практикой Дженни и Пола Лемуана. Детская психотерапия: игра, навязчивое повторение, обмен ролями и позицией через психоаналитика, ведущего психодраму. Клинические примеры групповых сеансов психодрамы (три случая) Выводы о способе применения аналитического устройства психодрамы.

3 Вебинар

Дисциплина – Микропсихоанализ подростков преп. Маттео Рикко

Форма обучения – Онлайн с переводом

Значительность и изменения Образа в подростковом возрасте Траур и идентификация в подростковом возрасте Образ тела в подростковом возрасте Сексуальность, Эдипов комплекс и динамика попыток в подростковом возрасте Подросток и его коллектив Употребление технических инструментов в психотерапии подростков Проработка Эдипова комплекса в подростковом возрасте: клинический случай Хикикомори – общественное устранение: клинический случай Коррекция поведенческого отклонения одного подростка в интернате: микропсихоаналитические рассуждения.

2 КУРС

1 модуль – 2 семинара – тестирование

Дисциплина – Теория и техника микропсихоанализа преп. Бруна Марци

Форма обучения – Очная с практикой за зеркалом Гезелла

Энергетическая динамика в длинных сеансах – ассоциативное кольцо. Изучение динамики попыток. Филогенетическое наследие. Углубленное обсуждение техники длинных сеансов. Практическое употребление технических инструментов. Изучение фотографий: преимущества исопротивления.

2 модуль – 2 вебинара

1 Вебинар

Дисциплина – Травма в психоанализе и микропсихоанализе преп. Квирино Цангрилли

Форма обучения – Онлайн с переводом

Неврологические и психодинамические виды памяти Память и психические защиты Травма в психоанализе Травма и навязчивое повторение Внутриутробные травмы Трансгенерационное наследие в психоанализе Филогенез в микропсихоанализе Филогенетические повторения Филогенез и генеалогическое исследование Филогенетические попытки.

2 Вебинар

Дисциплина – Творчество и благополучие преп. Даниела Гарильо

Форма обучения – Онлайн с переводом

Как в микропсихоанализе решаются конфликты и освобождается опыт благополучия Травма и стрессоустойчивость Обсуждение клинических случаев и представление примеров в искусстве Сохранение психобиологического благополучия после микропсихоанализа: размышления о неврозе судьбы и о неврозе неудачи после микропсихоаналитической коррекции.

3 КУРС

1 модуль – 3 Вебинара

1 Вебинар

Дисциплина – Психопатология пищевого поведения

Преп. Джея Марци

Форма обучения – Онлайн с переводом

Переклассификация ДСМ-5 Актуальность анорексии Главные симптомы анорексии Филогенетическое значение супердетерминации тела Мультидисциплинарное интегративное лечение Обсуждение клинических случаев Использование личных и семейных фотографий в микропсихоанализе при лечении анорексии в государственных учреждениях Специфика микропсихоаналитического подхода: возможность совместного анализа пациентки и ее матери на индивидуальных сессиях Клинические примеры Определение парафилии в ДСМ-5 Стигматизации в наше время и значение слова «стигма» Обсуждение клинических случаев Некоторые технические советы для оррекции

2 Вебинар

Дисциплина – Психосоматика преп. Даниель Лизек

Форма обучения Онлайн с переводом

Введение в психосоматику. Краткая история психосоматики Фрейдовская революция: открытие бессознательного и его динамика дают объяснение взаимоотношениям душа- тело; истерия: парадигма влияния психики на функции тела;- клинический пример: истерия; уместность понятия истерии сегодня; границы понятия истерии. Психосоматические болезни: – неистерические взаимодействия душа-тело;- понятие соматизации;- механизмы соматизации;- пример: анализ одного клинического случая соматизации;- банальные, несерьезные соматизации, (с/без резонансом в прошлом или настоящем времени);- пример: психоанализ соматизации. Глубокие причины соматизаций:- детские фиксации;- пример детской фиксации;- роль вытесненной детской агрессивности и сексуальности; важность внутриутробной жизни для формирования психосоматики; – роль истории семьи для формирования психосоматики;- вопрос пустоты. Микропсихоаналитическая теория:- роль Оно во взаимодействиях тело-душа;- переживания и взаимодействие тело-душа;- Оно и механизм резонанса между настоящим и прошедшим временем.

3 Вебинар

Дисциплина – Психопатология расстройств настроения и раздвоения личности. Преп. Луиджи Бальдари

Форма обучения – Онлайн с переводом

Классификация психозов Микропсихоаналитическое понятие «психическая лента». Психоз: патология сон-сновидение Главные симптомы и психические защиты Интегративное лечение в государственных учреждениях и в частной практике Подробное обсуждение одного случая в микропсихоанализе. Технические советы для коррекции.

Итого: 84 часа

В дополнении вышеуказанных занятий и вебинаров, ИИМ в сотрудничестве с МИП-ом организует ежегодный воркшоп в Италии по технике и клинической практике микропсихоанализа. Воркшоп является неотъемлемой частью курса «Основы микропсихоанализа: теория и техника», и особенно рекомендуется для слушателей трехгодичного курса по психоанализу, психоаналитической психотерапии и психоаналитического консультирования.

Литература

Асанова Н. (редактор) Основы микропсихоанализа – продолжение идей Фрейда. Когито – центр, Москва 2018

Фанти С. (1983) Микропсихоанализ. Центр психологии и психотерапии, Москва 1993

Фанти С. (1984) Практический словарь по психоанализу и микропсихоанализу. Центр психологии и психотерапии, Москва 1997.

Лапланш Ж., Понталис Б. Словарь по психоанализу. Квадрига 2017

Электронный журнал www.psicoanalisi.it и сайт www.micropsicoanalisi.it

Рекомендуется чтение главных работ Фрейда

ТЕМЫ ЭССЕ 1-го КУРСА

Длинные сеансы – описание преимущества, недостатки и причины выбора изменения сеттинга со стороны основателя микропсихоанализа доктора С. Фанти. Анализ сновидения в фрейдовском психоанализе и в микропсихоанализе – сходства и разнообразие

ТЕМЫ ЭССЕ 2-го КУРСА

Применения технических инструментов микропсихоанализа в клинической практике Проявления первичного мазохизма в клинической практике

КОГДА ЗДАЮТСЯ ЭССЕ

Эссе нужно написать и отправить Бруне Марци за 30 апреля 2021 по адресу bruna.marzi.chiari@gmail.com.

Слушатели, которые не успеют написать эссе к этой дате, и слушатели, которые не зачтены смогут повторить попытку в следующем году. Эссе не принимаются в течение того же учебного года, после установленной даты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ И КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Для оформления эссе рекомендуется соблюдать правила описанные в последствии .

Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение слушателя по конкретному вопросу.

В процессе написания эссе важно продемонстрировать:

умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию относительно нее;

умение самостоятельно провести поиск литературы по определенной тематике (в том числе и на иностранных языках, если необходимо);

умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме проанализировать конкретную ситуацию;

умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;

умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу, если они включены в текст эссе.

Объем эссе не более 5-7 страниц (включая титульный лист и список литературы). Эссе должно быть оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о курсовых работах Московского института психоанализа, размещенными на сайте.

Структура эссе

Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики темы и предпочтений автора. Однако в общем виде эссе может иметь следующую структуру:

Титульный лист (см. Приложение к Положению о курсовых работах). Является обязательным элементом любого эссе. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее актуальность и значимость. Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе. Объем Введения составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой формы. Однако обычно Введение не имеет своего подзаголовка и выделяется в отдельный раздел только содержательно. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена в виде цельного текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок. Обычно разделы (имеющие собственный подзаголовок) выделяются по принципу «один раздел – один тезис, мысль». Если Основная часть отделяется от Введения и Заключения, то она должна иметь содержательный заголовок. Заголовок «Основная часть» недопустим. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения основного вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике. Объем Заключения обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой формы. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе. Однако количество включенных в него источников не регламентируется и определяется в каждом конкретном случае индивидуально. Здесь приводятся библиографические описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Если эссе написано без ссылок на литературные источники, то библиография не указывается. Библиографические описания всех источников, на которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должна использоваться в минимальном объеме.

При подготовке эссе в качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 5-7 лет). Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТа, изложенными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и список литературы.

Стиль изложения

Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского литературного и профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке, а также жаргонные термины. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.

КРСОВАЯ РАБОТА

В курсовой работе (в конце третьего курса) кандидат описывает клинический случай, акцентируя особое внимание на микропсихоаналитических концепциях и понятиях, выученных в процессе обучения.

Для правильного оформления итоговой работы по микропсихоанализу

просим внимательно прочитать список основных тем, которые нужно иллюстрировать:

личная и семейная история пациента его запрос к терапии избранный сеттинг и его характеристики причины выбора определенного сеттинга употребление технических инструментов, соответственно с микропсихоаналитическими принципами (если были употреблены) основныесопротивления и защитные механизмы анализ сновидений пациента анализ динамики переноса/контрпереноса

Параметры оформления текста – 30 страниц со следующими настройками: левое поле — 3 см (или 30 мм), верхнее поле — 2 см (или 20 мм), правое поле — 1 см (или 10 мм), нижнее поле — 2 см (или 20 мм). Шрифт Times 12, расстояние между сроками 1.5)

Расписание занятий и вебинаров

на 2020/21 учебный год

1-й Курс

Очные занятия

08.02 Бруна Марци с 17.00 по 22

10.02 Бруна Марци (с практикой) с 17.00 по 22.00 (практика начинается в 19.30)

12.02 Бруна Марци с 17.00 по 22.00

15.02 Бруна Марци (с практикой) с 17.00 по 22.00 (практика начинается в 19.30)

Вебинары

06.03 Д. Маренко с 14.00 по 19.00

13.03 М. Рикко с 14.00 по 19.00

20.03 Л. Ла Стелла с 14.00 по 19.00

2-ой Курс

Очные занятия

17.02 Бруна Марци (с практикой) с 17.00 по 22 (практика начинается в 19.30)

19.02 Бруна Марци (с практикой) с 17.00 по 22.00 (практика начинается в 19.30)

Вебинары

27.03 Кв. Цангрилли c 14.00 по 19.00

10.04 Д. Гарильо с 14.00 по 19.00

3-й Курс

Вебинары

16.01 Джея Марци с 14.00 по 19.00

23.01 Д. Лизек с 14.00 по 19.00

30.01 Л. Бальдари с 14.00 по 19.00