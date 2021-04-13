Завершение цикла лекций и вебинаров по дисциплине «основы микропсихоанализа: теория и техника»

10 апреля в Московском Институте Психоанализа завершился цикл лекций по дисциплине «Основы микропсихоанализа: теория и техника». Микропсихоанализ я является одной из основных дисциплин трехгодичного курса дополнительного образования по Психоанализу, психоаналитической психотерапии и психоаналитическому консультированию. Желающие поступить на следующий год, ниже можно прочитать программу.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОСНОВЫ МИКРОПСИХОАНАЛИЗА: ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА»
Итальянский Институт Микропсихоанализа в сотрудничестве с Московским Институтом Психоанализа проводит трехгодичный курс переподготовки и повышения квалификации по «Психоанализу, психоаналитической психотерапии и психоаналитическому консультированию». В этом курсе преподаватели ИИМ-а читают лекции по дисциплине «Основы микропсихоанализа: теория и техника».
Лекции этой дисциплины распределены в 3 лет и в 5 модулях. Они состоят из очных теоретических и практических занятий, прочитанных русскоговорящей преподавательницей Бруней Марци, и из вебинаров, прочитанных итальянскими и швейцарскими преподавателями с переводом на русский язык. При окончании каждого модуля слушатели сдают зачет (2 эссе и 3 тестирования).
В конце третьего года слушатели, желающие получить международное и европейское удостоверение, выданное ИИМ-ом под патронатом Международной Ассоциации Микропсихоанализа, и Европейской Психоаналитической Ассоциацией FEDEPSY, должны написать курсовую работу.
Ниже приведено расписание занятий и вебинаров.
1 КУРС
1 модуль – 4 семинара
Дисциплина – Основы микропсихоанализа преп. Бруна Марци Зачет (эссе)
Форма обучения – Очная с практикой за зеркалом Гезелла
- Введение в микропсихоанализ: продолжение идей Фрейда. Основная деятельность человека: сексуальность, агрессивность, сон/сновидение (6 часов).
- Толкование сновидений в психоанализе и в длительных сеансах микропсихоанализа (3,5 часа аудиторной лекции + 2,5 часа практики).
- Психобиологическое отношение мать/плод – внутриутробная жизнь и первые взаимоотношения мать/дитя (6 часов).
- Технические средства микропсихоанализа: изучение личных и семейных фотографий, рисунков, планов домов и генеалогического древа. Трансгенерационная травма – филогенетическое повторение травмирующих переживаний (3,5 часа аудиторной лекции + 2,5 часа практики).
2 Модуль – 3 вебинара – тестирование
1 вебинар
Дисциплина: Введение в детский и подростковый микропсихоанализ преп. Даниела Маренко
Форма обучения – Онлайн с переводом
- Отношение мать/плод: динамика удержать/исторгнуть. Фетальные переживания в анализе больной анорексией в подростковом возрасте: клинический случай.
- Отношение мать/дитя: понятие ложного присутствия матери
- Динамика сфинктера.
- дипальные отношения: клинические случаи.
- Детская психотерапия и микропсихоанализ: игра, навязчивое повторение и динамика попыток.
- Употребление некоторых технических инструментов микропсихоанализа в психотерапии подростков: клинические примеры.
2 Вебинар
Дисциплина: Лечение детей методом психодрамы преп Лучиана Ла Стелла
Форма обучения – Онлайн с переводом
- Отношение с детьми и метод психодрамы в рамках групповой встречи
- Применение языка и слов с помощью техники, начало которой исходит от детского воображения и аналитически напоминает реальное знание здесь и сейчас.
- Травматические инфантильные отношения находят сдерживание и возможное решение посредством игры в соответствии с аналитической практикой Дженни и Пола Лемуана.
- Детская психотерапия: игра, навязчивое повторение, обмен ролями и позицией через психоаналитика, ведущего психодраму.
- Клинические примеры групповых сеансов психодрамы (три случая)
- Выводы о способе применения аналитического устройства психодрамы.
3 Вебинар
Дисциплина – Микропсихоанализ подростков преп. Маттео Рикко
Форма обучения – Онлайн с переводом
- Значительность и изменения Образа в подростковом возрасте
- Траур и идентификация в подростковом возрасте
- Образ тела в подростковом возрасте
- Сексуальность, Эдипов комплекс и динамика попыток в подростковом возрасте
- Подросток и его коллектив
- Употребление технических инструментов в психотерапии подростков
- Проработка Эдипова комплекса в подростковом возрасте: клинический случай
- Хикикомори – общественное устранение: клинический случай
- Коррекция поведенческого отклонения одного подростка в интернате: микропсихоаналитические рассуждения.
2 КУРС
1 модуль – 2 семинара – тестирование
Дисциплина – Теория и техника микропсихоанализа преп. Бруна Марци
Форма обучения – Очная с практикой за зеркалом Гезелла
- Энергетическая динамика в длинных сеансах – ассоциативное кольцо. Изучение динамики попыток. Филогенетическое наследие.
- Углубленное обсуждение техники длинных сеансов. Практическое употребление технических инструментов. Изучение фотографий: преимущества исопротивления.
2 модуль – 2 вебинара
1 Вебинар
Дисциплина – Травма в психоанализе и микропсихоанализе преп. Квирино Цангрилли
Форма обучения – Онлайн с переводом
- Неврологические и психодинамические виды памяти
- Память и психические защиты
- Травма в психоанализе
- Травма и навязчивое повторение
- Внутриутробные травмы
- Трансгенерационное наследие в психоанализе
- Филогенез в микропсихоанализе
- Филогенетические повторения
- Филогенез и генеалогическое исследование
- Филогенетические попытки.
2 Вебинар
Дисциплина – Творчество и благополучие преп. Даниела Гарильо
Форма обучения – Онлайн с переводом
- Как в микропсихоанализе решаются конфликты и освобождается опыт благополучия
- Травма и стрессоустойчивость
- Обсуждение клинических случаев и представление примеров в искусстве
- Сохранение психобиологического благополучия после микропсихоанализа: размышления о неврозе судьбы и о неврозе неудачи после микропсихоаналитической коррекции.
3 КУРС
1 модуль – 3 Вебинара
1 Вебинар
Дисциплина – Психопатология пищевого поведения
Преп. Джея Марци
Форма обучения – Онлайн с переводом
- Переклассификация ДСМ-5
- Актуальность анорексии
- Главные симптомы анорексии
- Филогенетическое значение супердетерминации тела
- Мультидисциплинарное интегративное лечение
- Обсуждение клинических случаев
- Использование личных и семейных фотографий в микропсихоанализе при лечении анорексии в государственных учреждениях
- Специфика микропсихоаналитического подхода: возможность совместного анализа пациентки и ее матери на индивидуальных сессиях
- Клинические примеры
- Определение парафилии в ДСМ-5
- Стигматизации в наше время и значение слова «стигма»
- Обсуждение клинических случаев
- Некоторые технические советы для оррекции
2 Вебинар
Дисциплина – Психосоматика преп. Даниель Лизек
Форма обучения Онлайн с переводом
- Введение в психосоматику.
- Краткая история психосоматики
- Фрейдовская революция: открытие бессознательного и его динамика дают объяснение взаимоотношениям душа- тело; истерия: парадигма влияния психики на функции тела;- клинический пример: истерия; уместность понятия истерии сегодня; границы понятия истерии.
- Психосоматические болезни: – неистерические взаимодействия душа-тело;- понятие соматизации;- механизмы соматизации;- пример: анализ одного клинического случая соматизации;- банальные, несерьезные соматизации, (с/без резонансом в прошлом или настоящем времени);- пример: психоанализ соматизации.
- Глубокие причины соматизаций:- детские фиксации;- пример детской фиксации;- роль вытесненной детской агрессивности и сексуальности; важность внутриутробной жизни для формирования психосоматики; – роль истории семьи для формирования психосоматики;- вопрос пустоты.
- Микропсихоаналитическая теория:- роль Оно во взаимодействиях тело-душа;- переживания и взаимодействие тело-душа;- Оно и механизм резонанса между настоящим и прошедшим временем.
3 Вебинар
Дисциплина – Психопатология расстройств настроения и раздвоения личности. Преп. Луиджи Бальдари
Форма обучения – Онлайн с переводом
- Классификация психозов
- Микропсихоаналитическое понятие «психическая лента».
- Психоз: патология сон-сновидение
- Главные симптомы и психические защиты
- Интегративное лечение в государственных учреждениях и в частной практике
- Подробное обсуждение одного случая в микропсихоанализе.
- Технические советы для коррекции.
Итого: 84 часа
В дополнении вышеуказанных занятий и вебинаров, ИИМ в сотрудничестве с МИП-ом организует ежегодный воркшоп в Италии по технике и клинической практике микропсихоанализа. Воркшоп является неотъемлемой частью курса «Основы микропсихоанализа: теория и техника», и особенно рекомендуется для слушателей трехгодичного курса по психоанализу, психоаналитической психотерапии и психоаналитического консультирования.
Литература
Асанова Н. (редактор) Основы микропсихоанализа – продолжение идей Фрейда. Когито – центр, Москва 2018
Фанти С. (1983) Микропсихоанализ. Центр психологии и психотерапии, Москва 1993
Фанти С. (1984) Практический словарь по психоанализу и микропсихоанализу. Центр психологии и психотерапии, Москва 1997.
Лапланш Ж., Понталис Б. Словарь по психоанализу. Квадрига 2017
Электронный журнал www.psicoanalisi.it и сайт www.micropsicoanalisi.it
Рекомендуется чтение главных работ Фрейда
ТЕМЫ ЭССЕ 1-го КУРСА
- Длинные сеансы – описание преимущества, недостатки и причины выбора изменения сеттинга со стороны основателя микропсихоанализа доктора С. Фанти.
- Анализ сновидения в фрейдовском психоанализе и в микропсихоанализе – сходства и разнообразие
ТЕМЫ ЭССЕ 2-го КУРСА
- Применения технических инструментов микропсихоанализа в клинической практике
- Проявления первичного мазохизма в клинической практике
КОГДА ЗДАЮТСЯ ЭССЕ
Эссе нужно написать и отправить Бруне Марци за 30 апреля 2021 по адресу bruna.marzi.chiari@gmail.com.
Слушатели, которые не успеют написать эссе к этой дате, и слушатели, которые не зачтены смогут повторить попытку в следующем году. Эссе не принимаются в течение того же учебного года, после установленной даты.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ И КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Для оформления эссе рекомендуется соблюдать правила описанные в последствии.
Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение слушателя по конкретному вопросу.
В процессе написания эссе важно продемонстрировать:
- умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию относительно нее;
- умение самостоятельно провести поиск литературы по определенной тематике (в том числе и на иностранных языках, если необходимо);
- умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме проанализировать конкретную ситуацию;
- умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;
- умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу, если они включены в текст эссе.
Объем эссе не более 5-7 страниц (включая титульный лист и список литературы). Эссе должно быть оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о курсовых работах Московского института психоанализа, размещенными на сайте.
Структура эссе
Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики темы и предпочтений автора. Однако в общем виде эссе может иметь следующую структуру:
- Титульный лист (см. Приложение к Положению о курсовых работах). Является обязательным элементом любого эссе.
- Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее актуальность и значимость. Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе. Объем Введения составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой формы. Однако обычно Введение не имеет своего подзаголовка и выделяется в отдельный раздел только содержательно.
- Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена в виде цельного текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок. Обычно разделы (имеющие собственный подзаголовок) выделяются по принципу «один раздел – один тезис, мысль». Если Основная часть отделяется от Введения и Заключения, то она должна иметь содержательный заголовок. Заголовок «Основная часть» недопустим.
- Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения основного вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике. Объем Заключения обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой формы.
- Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе. Однако количество включенных в него источников не регламентируется и определяется в каждом конкретном случае индивидуально. Здесь приводятся библиографические описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Если эссе написано без ссылок на литературные источники, то библиография не указывается. Библиографические описания всех источников, на которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должна использоваться в минимальном объеме.
При подготовке эссе в качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 5-7 лет). Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТа, изложенными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и список литературы.
Стиль изложения
Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского литературного и профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке, а также жаргонные термины. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.
КРСОВАЯ РАБОТА
В курсовой работе (в конце третьего курса) кандидат описывает клинический случай, акцентируя особое внимание на микропсихоаналитических концепциях и понятиях, выученных в процессе обучения.
Для правильного оформления итоговой работы по микропсихоанализу
просим внимательно прочитать список основных тем, которые нужно иллюстрировать:
- личная и семейная история пациента
- его запрос к терапии
- избранный сеттинг и его характеристики
- причины выбора определенного сеттинга
- употребление технических инструментов, соответственно с микропсихоаналитическими принципами (если были употреблены)
- основныесопротивления и защитные механизмы
- анализ сновидений пациента
- анализ динамики переноса/контрпереноса
Параметры оформления текста – 30 страниц со следующими настройками: левое поле — 3 см (или 30 мм), верхнее поле — 2 см (или 20 мм), правое поле — 1 см (или 10 мм), нижнее поле — 2 см (или 20 мм). Шрифт Times 12, расстояние между сроками 1.5)
Расписание занятий и вебинаров
на 2020/21 учебный год
1-й Курс
Очные занятия
08.02 Бруна Марци с 17.00 по 22
10.02 Бруна Марци (с практикой) с 17.00 по 22.00 (практика начинается в 19.30)
12.02 Бруна Марци с 17.00 по 22.00
15.02 Бруна Марци (с практикой) с 17.00 по 22.00 (практика начинается в 19.30)
Вебинары
06.03 Д. Маренко с 14.00 по 19.00
13.03 М. Рикко с 14.00 по 19.00
20.03 Л. Ла Стелла с 14.00 по 19.00
2-ой Курс
Очные занятия
17.02 Бруна Марци (с практикой) с 17.00 по 22 (практика начинается в 19.30)
19.02 Бруна Марци (с практикой) с 17.00 по 22.00 (практика начинается в 19.30)
Вебинары
27.03 Кв. Цангрилли c 14.00 по 19.00
10.04 Д. Гарильо с 14.00 по 19.00
3-й Курс
Вебинары
16.01 Джея Марци с 14.00 по 19.00
23.01 Д. Лизек с 14.00 по 19.00
30.01 Л. Бальдари с 14.00 по 19.00