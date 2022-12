Master 2023: Complessità, Psicopatologia, Micropsicoanalisi

Il master sarà fruibile in diretta (c.d. modalità sincrona) e in modalità asincrona: ovverosia, nel giorno e nell’ora preferiti dagli iscritti. Gli argomenti trattati saranno corredati da esempi clinici. Sarà favorita l’interazione con i partecipanti.

L’evento sarà accreditato dall’Ordine dei Medici della Provincia di Messina in seno al programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità (programma ECM) per le figure professionali di medico, psicologo e terapista della riabilitazione psichiatrica, e sarà riservato a 40 partecipanti. L’iscrizione è gratuita; le

richieste saranno accolte in ordine di arrivo sino al raggiungimento del totale dei posti.

Saranno ammessi altresì partecipanti senza obbligo di crediti ECM.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

istitutomicropsicoanalisi@gmail.com

13 webinar ore 9:30 – 11:30

14 gennaio

GIUSEPPE GEMBILLO

Complessità e sistemi

LUIGI BALDARI

La micropsicoanalisi tra riduzionismo e complessità

28 gennaio

ANNAMARIA ANSELMO

Il soggetto e l’oggetto come “eventi”

AMBROGIO ZAIA

Consapevolezza e apprendimento

4 febbraio

NELSON MAURO MALDONATO

La vita fuori dalle forme: perplessità ed incipit psicotico

18 febbraio

GIUSEPPE GIORDANO

Complessità del rapporto mente-corpo

MARIO BOTTONE

Fenomenologia dell’immagine corporea

4 marzo

LUIGI BALDARI

Interazioni mente-corpo. Nuovi orizzonti della psicosomatica

18 marzo

GIORGIO MACCAFERRI

Psichiatria di liaison. Psicosomatica della complessità sinergica

1 aprile

NELSON MAURO MALDONATO

Ritratti della malinconia

15 aprile

LUIGI BALDARI

Lutto normale e patologico

29 aprile

DANIELA MARENCO

La vita intrauterina e neonatale

13 maggio

DANIELA MARENCO

Adolescenza. Cambiamenti corporei e conseguenze psichiche

27 maggio

DANIELA VIGNA

La sindrome di Asperger. Tentativi psicoterapeutici per il riconoscimento degli stati emotivi

10 giugno

DANIELA GARIGLIO

Creatività nel continuum trauma-resilienza-benessere

24 giugno

DANIELA GARIGLIO

La struttura ossessiva. Trattamento micropsicoanalitico

DOCENTI

ANNAMARIA ANSELMO

Professore Ordinario di Storia della Filosofia Università di Messina

LUIGI BALDARI

Psichiatra | Micropsicoanalista Didatta | Messina

MARIO BOTTONE

Psicoanalista | Ricercatore di Psicologia Clinica Università Federico II di Napoli

DANIELA GARIGLIO

Psicologa Psicoterapeuta | Micropsicoanalista Didatta | Torino

GIUSEPPE GEMBILLO

Direttore Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità Edgar Morin

GIUSEPPE GIORDANO

Professore Ordinario di Storia della Filosofia Università di Messina

GIORGIO MACCAFERRI

Psichiatra CHUV | Maître d’enseignement et de recherche | Università di Losanna

NELSON MAURO MALDONATO

Psichiatra | Professore Ordinario di Psicopatologia Clinica Università Federico II di Napoli

DANIELA MARENCO

Psicologa Psicoterapeuta| Micropsicoanalista Didatta | Torino

DANIELA VIGNA

Già Professore di Psicopatologia dello sviluppo Università di Torino | Micropsicoanalista Didatta

AMBROGIO ZAIA

Psicologo Psicoterapeuta | Micropsicoanalista Titolare | Torino

DIREZIONE SCIENTIFICA

LUIGI BALDARI

Istituto Italiano di Micropsicoanalisi

SEGRETERIA SCIENTIFICA

FABIO CARRATURO

Programma Dipartimentale di Psicopatologia Clinica | Università Federico II di Napoli

BENEDETTA MUZII

Programma Dipartimentale di Psicopatologia Clinica | Università Federico II di Napoli

