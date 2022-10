Un ponte sullo Stretto

L’Istituto Italiano di Micropsicoanalisi destina per l’anno accademico 2022/2023 un contributo economico di euro 500 elargito al Gruppo Villa Pacis alla formazione di Allievi laureati in Medicina e Psicologia che intendano iniziare o abbiano iniziato o conseguito una specializzazione in Psichiatria, Neuropsichiatria infantile, Psicologia medica, Psicologia clinica o Psicoterapia, e intendano iniziare l’analisi personale con un membro ordinario dell’IIM. Le richieste, corredate dal curriculum vitae, vanno inoltrate per email all’IIM entro il 30 settembre 2023. Successivamente sarà fissato un appuntamento per un colloquio con un Membro della Commissione per la Pratica dell’IIM.

Il Gruppo Villa Pacis nasce a San Marco d’Alunzio e opera nel settore dei servizi alla persona in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale con diverse strutture dislocate nel territorio della provincia di Messina.

L’IIM ha sottoscritto altresì una convenzione per la formazione degli Psicoterapeuti e il relativo conseguimento del Diploma, con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica, con sede a Reggio Calabria.

ISTITUTO ITALIANO DI MICROPSICOANALISI

Direttore: dott. Luigi Baldari

