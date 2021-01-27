Webinar Psiche e Natura (Русская версия)

Istituto Italiano di Micropsicoanalisi > Pусский > Webinar Psiche e Natura (Русская версия)

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программа конгресса

ПРОГРАММА

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6 марта, суббота
12.00-15.00

ИСТОКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПСИХИКИ И ПРИРОДЫ
Модератор: Д. Винья

Психика и природа: от В. Паули к С. Фанти
Л. Бальдари
Смерть: вечное противостояние психики и природы
Э. Анати
Назад в будущее: микропсихоаналитическая интерпретация текущей пандемии
Б. Марци

 

13 марта, суббота
12.00-14.00

ПРОБЛЕМА СЛОЖНОСТИ ПРИРОДЫ
Модератор: Дж. Джордано

Природа как механизм
Дж. Джембильо
Природа как организм
А. Ансельмо

 

10 апреля, суббота
11.00-13.00

О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ
Модератор: А. Дзая

Экологические токсиканты, климат и размножение человека: факты и способы лечения
Дж. Ди Ренцо
Новые этические парадигмы в отношении человека и среды
М. Марки

 

17 апреля, суббота
11.00-14.00

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ
Модератор: М. Аллоне

Человеческое воображение по отношению к природе и творчеству
Д. Ла Барбера
Психопатологические и средовые компоненты расстройств пищевого поведения
Дж. Марци
Размышления о психобиологических отношениях между человеком и природой
Д. Лизек

 

8 мая, суббота
11.00-13.00

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ
Модератор: Дж. Менто

Субъект и объект, человек и природа: новые философские, эпистемологические, когнитивные сценарии
Дж. Джордано
Из Талассы в Подземелье. Микропсихоанализ во времена антропоцена
Д. Сакки

 

15 мая, суббота
11.00-14.00

ВРАЧ ЛЕЧИТ, ПРИРОДА ИСЦЕЛЯЕТ
Модератор: Модератор: С. Родигьеро

Отсылка к природе как к следу регенеративного благополучия: примеры микропсихоанализа
Д. Гарильо
Соответствия в путешествиях: природа как возможность благополучия
А. Гольани
Этномикропсихоанализ. Природа – мать и мачеха: два измерения во взаимодействии
А. Джильотти

 

ДОКЛАДЧИКИ И МОДЕРАТОРЫ


Доктор МАТТЕО АЛЛОНЕ
Психолог-аналитик, тренинговый член CIPA (Итальянский центр аналитической психологии),
зав. психиатрическим отделением центра дневного пребывания «Камелот», Мессина
Проф. ЭММАНУЭЛЬ АНАТИ
Палеоантрополог, основатель и почетный президент Камунского центра доисторических
исследований в Капо ди Понте (Ломбардия)
Проф. АННАМАРИЯ АНСЕЛЬМО
Преподаватель истории философии университета г. Мессина (Сицилия)
Доктор ЛУИДЖИ БАЛЬДАРИ
Тренинговый психоаналитик ИИМа, врач психиатр, директор Итальянского Института
микропсихоанализа в г. Мессине (Сицилия)
Проф. ДЖАНКАРЛО ДИ РЕНЦО
Руководитель направления акушерства и гинекологии и директор школы гинекологии в
Университете г. Перуджи.
Доктор ДАНИЭЛА ГАРИЛЬО
Тренинговый член ИИМа , психолог, психотерапевт, г. Турин
Проф. ДЖУЗЕППЕ ДЖЕМБИЛЛО
Директор центра международных исследований философии сложности «Э. Морин»,
бывший штатный преподаватель истории философии Университета г. Мессины
АНДЖЕЛА ДЖИЛЬОТТИ
Психоаналитик, действительный член Французского Института микропсихоанализа в г.
Дакаре
Проф. ДЖУЗЕППЕ ДЖОРДАНО
Штатный преподаватель истории философии, руководитель департамента Античных и
современных обществ в университете г. Мессины.