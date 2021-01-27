Webinar Psiche e Natura (Русская версия)

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программа конгресса

ПРОГРАММА

6 марта, суббота

12.00-15.00

ИСТОКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПСИХИКИ И ПРИРОДЫ

Модератор: Д. Винья

Психика и природа: от В. Паули к С. Фанти

Л. Бальдари

Смерть: вечное противостояние психики и природы

Э. Анати

Назад в будущее: микропсихоаналитическая интерпретация текущей пандемии

Б. Марци

13 марта, суббота

12.00-14.00

ПРОБЛЕМА СЛОЖНОСТИ ПРИРОДЫ

Модератор: Дж. Джордано

Природа как механизм

Дж. Джембильо

Природа как организм

А. Ансельмо

10 апреля, суббота

11.00-13.00

О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ

Модератор: А. Дзая

Экологические токсиканты, климат и размножение человека: факты и способы лечения

Дж. Ди Ренцо

Новые этические парадигмы в отношении человека и среды

М. Марки

17 апреля, суббота

11.00-14.00

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ

Модератор: М. Аллоне

Человеческое воображение по отношению к природе и творчеству

Д. Ла Барбера

Психопатологические и средовые компоненты расстройств пищевого поведения

Дж. Марци

Размышления о психобиологических отношениях между человеком и природой

Д. Лизек

8 мая, суббота

11.00-13.00

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ

Модератор: Дж. Менто

Субъект и объект, человек и природа: новые философские, эпистемологические, когнитивные сценарии

Дж. Джордано

Из Талассы в Подземелье. Микропсихоанализ во времена антропоцена

Д. Сакки

15 мая, суббота

11.00-14.00

ВРАЧ ЛЕЧИТ, ПРИРОДА ИСЦЕЛЯЕТ

Модератор: Модератор: С. Родигьеро

Отсылка к природе как к следу регенеративного благополучия: примеры микропсихоанализа

Д. Гарильо

Соответствия в путешествиях: природа как возможность благополучия

А. Гольани

Этномикропсихоанализ. Природа – мать и мачеха: два измерения во взаимодействии

А. Джильотти

ДОКЛАДЧИКИ И МОДЕРАТОРЫ



Доктор МАТТЕО АЛЛОНЕ

Психолог-аналитик, тренинговый член CIPA (Итальянский центр аналитической психологии),

зав. психиатрическим отделением центра дневного пребывания «Камелот», Мессина

Проф. ЭММАНУЭЛЬ АНАТИ

Палеоантрополог, основатель и почетный президент Камунского центра доисторических

исследований в Капо ди Понте (Ломбардия)

Проф. АННАМАРИЯ АНСЕЛЬМО

Преподаватель истории философии университета г. Мессина (Сицилия)

Доктор ЛУИДЖИ БАЛЬДАРИ

Тренинговый психоаналитик ИИМа, врач психиатр, директор Итальянского Института

микропсихоанализа в г. Мессине (Сицилия)

Проф. ДЖАНКАРЛО ДИ РЕНЦО

Руководитель направления акушерства и гинекологии и директор школы гинекологии в

Университете г. Перуджи.

Доктор ДАНИЭЛА ГАРИЛЬО

Тренинговый член ИИМа , психолог, психотерапевт, г. Турин

Проф. ДЖУЗЕППЕ ДЖЕМБИЛЛО

Директор центра международных исследований философии сложности «Э. Морин»,

бывший штатный преподаватель истории философии Университета г. Мессины

АНДЖЕЛА ДЖИЛЬОТТИ

Психоаналитик, действительный член Французского Института микропсихоанализа в г.

Дакаре

Проф. ДЖУЗЕППЕ ДЖОРДАНО

Штатный преподаватель истории философии, руководитель департамента Античных и

современных обществ в университете г. Мессины.